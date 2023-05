XII aniversario de la Dirección de Sanidad Policial y Medicina Legal

Jujuy al día ® – Se desarrolló un emotivo acto por el 12° Aniversario de la Dirección Gral. de Sanidad Policial y Medicina Legal, evento que se llevó a cabo en la Central de Policía.

Estuvieron presentes el Sr. Jefe de Policía, Crio. Gral. Héctor Herbas Mejías, el Sr. Sub Jefe de Policía, Crio. Gral. Sergio Ismael Carrizo; el Secretario de Seguridad Vial, Mgtr. Alejandro Marenco; el Director de Sanidad Policial y Medicina Legal, Crio. My. Humberto Rivero; la Sub Directora, Crio. Insp. Lic. Marcela Poggio; y demás funcionarios policiales.

En este evento se destacó la enorme tarea realizada por personal de esta dirección quienes se encuentran altamente capacitados en el área de salud, como así también se hizo reconocimiento a sus antiguos miembros por su gran dedicación y profesionalismo.