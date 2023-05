Tragedia en Jujuy: se descompensó en un velorio y murió

Jujuy al día ® – Una mujer de 39 años falleció ayer por la noche cuando se encontraba en un velorio. Según informaron, se descompensó y fue trasladada al puesto de salud más cercano, donde se le practicó reanimación cardiopulmonar sin éxito.

La mujer, domiciliada en el barrio San Julián, de Santa Clara, se desplomó durante un velorio y fue asistida por una enfermera, que, tras constatar que aún tenía signos vitales, colaboró con el traslado de la mujer al CAPs más cercano.

De acuerdo a diversos testimonios, la enfermera que la atendió en el lugar indicó que la señora presentaba signos vitales y fue trasladada al centro médico.

Sin embargo, al llegar al mismo, personal del SAME constató que la mujer no tenía signos vitales por lo que continuó con las maniobras de RCP, pero no lograron salvarle la vida.

El examen sobre el cadáver determinó que su deceso fue producto de “muerte súbita”, y su cuerpo fue entregado a sus familiares.