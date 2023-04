Dólar blue: las cuatro razones por las que se frenó la corrida cambiaria

El dólar blue bajó casi $30 en las últimas 48 horas, luego de una corrida cambiaria que lo llevó cerca de los $500. ¿Cuáles son las causas que lo hicieron caer?

Jujuy al día ® – Luego del raid alcista y la corrida cambiaria que el dólar blue protagonizó la semana pasada, y a comienzo de esta, en el marco de la cual llegó a subir $106 (desde $391 a $497), este jueves, ese tipo de cambio ilegal cayó $28 pesos entre miércoles y jueves. Se trata, a simple vista de un reacomodamiento del dólar luego de una suba abrupta como la que se dio recientemente. Sin embargo, los analistas de la City detallan que hay algunos factores particulares que determinan esta tendencia bajista.

La baja de los dólares financieros, la primera razón

“Hubo una fuerte intervención en el mercado de dólares bursátiles que arrastró a la baja al mercado paralelo”, explica al respecto el economista de Epyca Consultores Joel Lupieri. Recordemos que lo más preocupante de la corrida cambiaria fue la dinámica que venía teniendo la brecha, que es la diferencia de precio entre el mayorista y el dólar blue. Ese valor llegó a superar el 120% en el día, su máximo de ocho meses, aunque luego volvió a estar cerca del 110%, gracias a que el Gobierno salió a intervenir con dólares reales en los tipos de cambio bursátiles para parar la corrida.

En consecuencia, Lupieri describe que, la mayor parte de la baja del dólar blue es producto del arbitraje cruzado que se puede dar entre ese mercado informal y el del Contado Con Liquidación (CCL).

La suba de tasa y el fin de mes, otros dos motivos

“Luego de un recorrido con significativas subas, el dólar blue se acomoda ahora a un nivel que tiene cierta relación con los financieros”, resume Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio. Y considera, además, en ese sentido, que la suba de tasas que implementó el BCRA este jueves, sumada a probable necesidad de pesos por el fin de mes parecen haber confluido para que la cotización pierda gran parte de la suba previa.

El analista se refiere a la decisión del Central de incrementar la tasa de política monetaria en 1.000 puntos básicos. Lo dispuso en el marco de la reunión habitual de directorio. Y, de ahora en más, el rendimiento nominal anual de los instrumentos en pesos pasó a ser del 91%, lo que equivale a un 141% en términos efectivos anuales (TEA). A esa medida, se sumó la de elevar el monto máximo de los plazos fijos minoristas, que llevó de $10 millones a $30 millones este jueves, con el fin de que más pesos vayan hacia esos instrumentos de ahorro.

Controles en casas de bolsa, la cuarta razón

Además, Lupieri recuerda que hubo rumores de allanamientos y coacción por parte del gobierno contras las cuevas vendedoras de dólares y no descarta que ese “hecho esté redundando en menor volumen y una referencia más difusa en el precio”.

Y es que, tras la corrida contra el peso de los últimos días en el mercado paralelo del dólar, Sergio Massa anunció que saldría a controlar la venta ilegal de dólares y las jugadas especulativas de algunos operadores con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Tras ese anuncio, se realizó un allanamiento con apertura de una investigación por lavado de dinero contra una casa de bolsa el miércoles y, este jueves, el Gobierno apuró las supervisiones habituales que llevan adelante los reguladores en sociedades de bolsa de la City.

Según pudo confirmar Ámbito, agentes de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de la Unidad de Información Financiera (UIF) realizaron este jueves inspecciones en varias empresas, lo que incide en la dinámica del blue.

Dólar blue: lo que viene

En consecuencia, la intervención de los dólares bursátiles, la suba de tasas, los anuncios de acciones penales contra los operadores, que de hecho de tradujeron en un allanamiento de una casa de bolsa y la apertura de una causa por lavado de dinero, así como la llegada de fin de mes, que suele ser un momento de mayor necesidad de pesos, son los principales elementos que los analistas identifican entre los que está favoreciendo la baja del blue.

Sin embargo, los tal como señala Quintana, es probable que “estemos ante una corrección transitoria del tipo de cambio informal”, por lo que no descarta que en algún tiempo podamos ver una tendencia alcista, que requerirá nuevas medidas del Gobierno.

A hs 18:20 Of. Sub Insp Reynaga de la dependencia informa que en la fecha *a hs 14:02 tomo conocimiento por Base Operacional que daba cuenta que personal del SAME informo en el dlio ubicado en calle Cnel. Arias N° 567 B° Cdad. de Nieva una persona se habría caído de su propia altura*, por lo que salió la prevención a su cargo, constatando que en el lugar se encontraba personal del SAME interno 227 a cargo del Dr. Pablo Jure, hizo presente hija Cecilia Escaro Cheda dlio Calle Ituzaingo N° 395 Cdad. De Nieva junto a una vecina y un cerrajero de nombre Sebastián a los fines de ingresar al domicilio ya que su madre no atendía el teléfono, al ingresar observaron que la puerta del baño estaba semi- abierta con un charco de sangre en el suelo al abrir una parte de la puerta, se encontraba tirada la *persona que en vida se llamara MATILDE LÍA SCARO, de 73 años, DNI N° F-6158795, en tanto el Dr. Jure manifestó que la occisa presentaba rigidez cadavérica aproximadamente de 12 horas y que no responde a los signos vitales*, que la hija de esta refirió que su madre consumía alcohol y fumaba mucho que no presentaba ninguna enfermedad terminal, por tal situación se puso en conocimiento a la Ayte Fiscal Dra. Paola Zambrano, quien dispuso que se apersone personal de Criminalística del MPA, Bomberos, y Medico de Policía. A hs 14:50 se hicieron presente el Dr. Franco Congiu, y a hs 15:00 lo hizo el Dr. Walter Rondón, a hs 15:08 personal de criminalística MPA Lic. Paola Esquí, quienes realizaron las tareas de rigor en presencia de testigo hábil, no se observó ninguna alteración y violencia en la cerradura ni alteración de algún hecho violento, a hora 15:30 se presentó personal de Bombero en el móvil J-13 a cargo del sargento Gutiérrez, a hs 16:00 lo hizo *médico de Policia Dra. Choque Alejandra, quién procedió a realizar el examen cadavérico finalizando, galeno determino causal de deceso PCR no traumático, entregando certificado de defunción informando a la familia quienes manifiestan que no son sus deseos de solicitar autopsia médico legal*, por lo que se procede a alojar en la morgue judicial al cuerpo a los fines de que los familiares realicen las diligencias de rigor

Pilar Wolffelt

Fuente