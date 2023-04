Las obras en el Teatro Mitre, en los últimos detalles

Jujuy al día ® – Las obras por la pervivencia del teatro jujeño para décadas hacia adelante están enmarcadas en el Plan Maestro Jujuy y se encuentran próximas a finalizar.

El Teatro Mitre, en obras desde la Dirección General de Arquitectura para su puesta en funcionamiento en su mejor versión.

El Gobierno de Jujuy, mediante el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) y su Dirección General de Arquitectura, y como parte de la ejecución del Plan Maestro Plurianual de Desarrollo, avanza en los detalles finales de las obras de la segunda etapa del proyecto integral de puesta en valor del Teatro Mitre, etapa que, tras las refacciones estructurales sobre cubiertas y fachadas, lo renovaron en su interior, desvistiéndolo en su espacios, equipamiento y sistemas, y volviéndolo a vestir con todo a nuevo y modernizado.

“Estamos en la etapa final de la obra: en estos días estamos vistiendo el teatro, y podemos ver a los equipos instalando butacas, tela, y los sistemas de iluminación y sonido, lo que nos permitirá ver el teatro en su mejor versión”, compartió Horacio Calsina, director de Arquitectura, señalando a la vez que “la obra en síntesis es fundamentalmente lo que no se ve, siendo un poco injusto para quienes estamos comprometidos en la obra, ya que cuando la ciudadanía regrese no verán más que el teatro en excelente estado aunque quizás no pueda advertir el gran trabajo interno que realizamos”.

“Logramos la modernización integral del teatro, desde el tapizado de las butacas de la sala principal, la iluminación y el sonido de última generación, realizamos la modernización integral de los camarines, nuevos accesos, sistemas ante emergencia, incorporando tecnología y conservando su carácter patrimonial”, detalló Calsina.

El funcionario destacó que además, con el objetivo de mejorar los servicios sanitarios, se realizó el recambio de cañerías de agua, y todo el sistema de electricidad y aires acondicionados.

En cuanto al escenario, Calsina detalló la importancia de la reforma: “con las modificaciones que realizamos sobre el escenario, el teatro volverá a tener esa gran acústica que lo caracteriza, además de mejores dimensiones para brindarse como servicio a artistas”.

También, Calsina compartió acerca de la etapa que vendrá tras esta gran puesta en valor del histórico teatro: “en una tercera etapa, que iniciaremos pronto, las intervenciones se realizarán en la Plaza Vilca, con la creación de un espacio techado que permita el aprovechamiento integral, la reubicación del bar en el frente del predio, sobre calle Alvear, y la refuncionalización de la salida de emergencia de la Escuela Belgrano”.

Hoy, en los últimos días de obras, la empresa adjudicataria dispone de 70 trabajadores a los que se sumaron como apoyo los equipos de trabajadores de Arquitectura, especialmente para llegar a tiempo a la entrega del Teatro a los equipos del Ministerio de Cultura y Turismo, quienes tendrán a su cargo la inauguración formal y puesta en marcha de la temporada.