2° Edición del curso Promotores Culturales y Deportivos en Salud Mental

Jujuy al día ® – Se realizó en Culturarte el lanzamiento 2023 de la formación en salud mental para talleristas, profesores, referentes comunitarios del arte, la cultura y el deporte con el fin que puedan adquirir herramientas protectoras en su propio contexto de trabajo.

“Esto se está transformando en un gran proyecto donde cada vez son más actores que se involucran para mejorar la salud mental a través de sus prácticas culturales”, afirmó el Secretario de Cultura, Luis Medina quién resaltó la cantidad de inscriptos que tuvo el año pasado y la concreción de financiamiento a ocho proyectos.

Por su parte, Desde la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, Agustín Yécora destacó que lo más difícil de la salud mental no es sólo enfrentar los estigmas y los prejuicios diciendo que las personas con padecimientos mentales no pueden o no deben, sino además la autoestima, es decir que estas personas se crean eso”. En este sentido, explicó que los espacios del arte y el deporte son propicios de generar bienestar.

En esta nueva edición participa el Ministerio de Derechos Humanos Y Pueblos Indígenas a través de su Escuela de Derechos, al respecto su Secretaria, Marcela Infante explica: “este es un proyecto que busca garantizar derechos a partir de la capacitación a la ciudadanía con una plataforma accesible”

Información

– El curso es totalmente gratuito con certificación avalada por el Ministerio de Salud y Cultura y Turismo. Está dirigido a referentes, profesores y talleristas que trabajen en instituciones de cultura, arte y/o deportes del sector público o privado de la provincia de Jujuy.

– Una vez aprobado el curso podrás presentar tu proyecto para implementarlo en algún Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) de la Provincia que será financiado por la Dirección de Cultura.

– Inscripciones todo Mayo a través de el siguiente link https://forms.gle/kve1q9aDWzW7MaCq6

– Las clases se realizarán a través de la plataforma de la Escuela de Derechos Humanos de Jujuy http://escueladdhh.jujuy.gob.ar/

– Primera clase inicia 6/6/23