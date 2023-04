Infancias y Adolescencias Capacitación a profesionales del sistema de cuidado

Jujuy al día ® – A partir de un ciclo de capacitación especializado se fortalecerá la atención de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales.

La ministra de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez y el secretario de Protección a las Infancias y Adolescencias, Agustín Garlatti junto a equipos profesionales del Sistema de Cuidados, se reunieron con la directora Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF), Magister Matilde Luna con el objetivo de fortalecer la atención de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales a partir de un ciclo de formación especializado.

Al respecto la ministra Alejandra Martínez destacó la presencia de Matilde Luna, Directora Ejecutiva de RELAF que “tiene una vasta formación en lo que tiene que ver con derechos humanos e infancias y adolescencias, ha escrito cinco libros referidos a la temática, por ello los conocimientos que pueda acercar personalmente y a través de la organización que preside son muy importantes para la provincia de Jujuy”

Asimismo señaló que “los niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales tienen un lugar preponderante en las políticas públicas que llevamos adelante en la contención, protección y cuidado. Necesitamos generar todas las condiciones para la desinstitucionalización porque tienen derecho a una familia y cuando eso no ocurre el estado tiene el compromiso de trabajar con todo esmero para que esa situación pueda darse. Por ello en primer lugar fortalecemos a las familias para prevenir estas situaciones, si no fuera ese el caso lo que hacemos es buscar una familia sustituta, solidaria a quienes estamos brindando todo el apoyo y queremos sumar más familias para que los niños y niñas no estén en una institución”.

Sin embargo, mencionó que también “como última instancia el estado provincial cuenta con dispositivos de cuidados donde los niños, niñas y adolescentes pueden permanecer el menor tiempo posible en un espacio con una infraestructura adecuada, con equipos profesionales especializados, con capacitación permanente actualizándose para que la estadía sea realmente de calidad, con contención, protección y garantizando todos los derechos de las infancias y adolescencias”.

Por su parte Matilde Luna explicó que “en acuerdo con la ministra Alejandra Martínez y en relación a una cooperación que llevamos adelante con el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia (UNICEF) vamos a realizar con la provincia de Jujuy el fortalecimiento del personal que brinda atención a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, mediante capacitaciones especializadas, presenciales y mediante nuestra plataforma virtual educativa del Centro de Excelencia por la Niñez, durante el presente año”

En este sentido opinó sobre el encuentro con las autoridades y profesionales de la Secretaria de Protección a las Infancias y Adolescencias “ha sido una jornada muy productiva con equipos profesionales de psicólogos abogados, trabajadores sociales que en la provincia llevan adelante lo que llamamos la protección especializada de la niñez , intervienen cuando hay alguna situación que afecta a la vida de los niños y niñas en particular cuando están en riesgo o han perdido el cuidado de sus familias, con estos equipos estamos iniciando un proceso de capacitación que busca mejorar las herramientas que tienen cada vez que van a intervenir en la protección de las niñas y niños que están en los hogares de la provincia o que están siendo detectados por la línea 102 o por las oficinas de protección de derechos y también con un énfasis especial en mejorar el programa de familias solidarias donde se requiere mejorar, para que haya más familias y profesionales preparados cada vez que un niño o niña necesita de un cuidado alternativo”.

Por su parte el Secretario a cargo de Protección a las Infancias y Adolescencias, Agustín Garlatti dijo que “ estamos muy agradecidos con Matilde Luna por contar con el apoyo de su fundación RELAF y de todo el trabajo que viene realizando. Es una experta magíster en el tema y poder tener capacitaciones y consultaría externa para mejorar los dispositivos de cuidado y asesorar a nuestros equipos es invaluable así que tras las conversaciones vamos en la misma línea, queremos avanzar hacia la desinstitucionalización de las infancias y adolescencias, por ello fue bien recibida la iniciativa de capacitación por parte de los equipos que la entienden necesaria , porque comparten que tenemos que avanzar como norte siempre a que los niños, niñas y adolescentes tengan garantizados el derecho a una familia”.

De la reunión también participaron la directora de Dispositivos de Cuidado, Yamila Gutiérrez; la coordinadora de Dispositivos de Cuidado, Ana Maurin y la coordinadora del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, Judith Forero.