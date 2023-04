Elecciones en Jujuy: más de 580 mil jujeños habilitados para votar

Jujuy al día ® – A días de las elecciones generales, y de convencionales constituyente de Jujuy, el Secretario del Tribunal Electoral Permanente, Alejandro Glück, se refirió a la cantidad de personas habilitada para emitir su voto el próximo 7 de mayo, la disposición de las mesas entre otros detalles del acto eleccionario.

Alejandro Glück expresó “estamos en la recta final del cronograma electoral establecido por el Tribunal , en diciembre del año pasado. El padrón definitivo nos ha arrojado un número, aproximadamente, de 588 mil electores nativos; más de 1800 extranjeros, que esos han sido este denunciados por los municipios que han remitido, oportunamente, los listados para que sean realizados por este tribunal electoral”.

“En el marco del cronograma electoral, estamos más o menos con casi 1800 mesas, entre nativo y extranjeros. El 90% de las autoridades de mesa han sido seleccionadas, notificadas, estamos con toda la logística que representa un acto comicial”.

Respecto a la cantidad de menores que están autorizados a votar, mencionó que “si bien tenemos el padrón definitivo pero no lo tenemos discriminados. No te olvides que en menores de 18, entre 16 y 18 años el voto es optativo, no es obligatorio. El voto es obligatorio a partir de los 18 años. Vamos a hacer una discriminación, para tener fehacientemente como viene ese rango etario. Pero bueno, siempre hay un crecimiento natural, de elección en elección; no en la franja etaria esa de jóvenes, sino también en la franja total. O sea, el padrón va creciendo de elección tras elección, por supuesto; en 10 o 15%”.

La provincia votará para autoridades locales, como provinciales y municipales. Los cargos a elegir y que se definirán son: