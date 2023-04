“Argentina está perdida si sigue con un modelo de deuda, acá aplicamos el modelo de productividad y competitividad”

Jujuy al día ® – En una entrevista con nuestro medio, el Ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud Robles, se refirió de esta manera al proceso de cambio de matriz productiva realizado en Jujuy, y a la diferencia del modelo aplicado por la gestión del gobierno nacional en los últimos años.

Además, habló de productos jujeños para la exportación resaltando la importancia de minerales, entre ellos el litio, para el futuro mundial.

Juan Carlos Abud Robles expresó que “todo pasaba por transformar la provincia y todo pasaba por tener un modelo. Creo que Argentina está perdida porque tiene un modelo, no es que no tiene, tiene un modelo, y ese modelo es financiero, monetarista, es un modelo de deuda y de préstamos, no de productividad”, mientras que en Jujuy “hemos aplicado un modelo de productividad, de competitividad, del cambio de la matriz energética mundial, de seguir el comercio exterior, de seguir el cambio de la matriz productiva”.

“Fuimos por las actividades que hoy está demandando la sociedad a nivel mundial y fuimos por el financiamiento a nivel internacional, y actividades que puedan cotizarse en dólares. Entonces, no seguimos la línea de la devaluación y de todo el problema que se genera hoy”.

Aseguró que “esto nos ha puesto en el lugar en donde estamos, pero hay que seguir trabajando para consolidar todo”.

Respecto a que otros productos jujeños están en carpeta para convertirse en exportables, mencionó “no te alcanzan los dedos de la mano para contar todos los productos que se pueden exportar. La minería, creo que va a ser muy demandada en el futuro, porque toda la tecnología está tomando ahora minerales que eran preciosos como el oro, la plata, el cobre; los están incluyendo en la fábrica de conductores, en la robótica, en todas esas tecnologías. Esto va a ser demandado; ya tenemos hoy doscientos proyectos en exploración y en evaluación”.

“Cauchari, la energía solar, las baterías de litio, que ustedes ven que hace 8 años que venimos pechando. Vamos a seguir trabajando y buscando que se instale una fábrica de batería de litios; de generar la movilidad eléctrica y trabajar para que todo esto, junto al litio, junto al turismo, junto a la obra pública, siga generando una mejor calidad de vida, un mercado de consumo, a su vez la gente consume y demanda otros productos, tiene otros recursos y, eso, va convirtiendo en un círculo virtuoso que es lo que nosotros queremos crear”.