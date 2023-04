Salud responde de manera integral a personas sin obra social 

Jujuy al día ® – El sistema público cumple con el total de los servicios, intervenciones y requerimientos de quienes no cuentan con cobertura.

Recordamos a la comunidad que cumple de manera total con la asistencia de personas que no cuentan con obra social y que ingresan al sistema público por cualquier tipo de demanda en los diferentes niveles de complejidad.

En ese marco, tratándose de personas usuarias tanto en edad pediátrica, adulta o adulta mayor que no dispone de cobertura, a través de sus áreas asistenciales y no asistenciales, Salud acciona para la respuesta integral completamente gratuita, pudiendo incluir según la situación particular numerosas prestaciones desde la consulta e interconsulta con especialistas, tratamientos, entrega y administración de todo tipo de medicación, intervenciones quirúrgicas de baja, mediana y alta complejidad, derivaciones terrestres y/o aéreas, terapias de rehabilitación, seguimiento interdisciplinario, entre otras.

Del mismo modo, de acuerdo a la situación del caso particular se suman las intervenciones de otras áreas de Gobierno, para el acompañamiento ante diferentes situaciones de vulnerabilidad.

Cumpliendo con el objetivo de asegurar accesibilidad y equidad a toda la población, se reitera a la comunidad que en el caso de personas sin obra social, el sistema no solicita pagos ni sumas de dinero para llevar a cabo las prestaciones adecuadas. Por tanto, cualquier campaña promovida que esgrima pedidos de dinero para el acceso a servicios públicos de salud, no corresponde como tal.