Con un ingreso de dólares menor a lo esperado, el Gobierno hace cuentas sobre el bajo nivel de las reservas

Apenas alcanzarían para pagar los vencimientos de deuda con el FMI y otros organismos a fin de mes, que totalizan USD 930 millones. Ayer no hubo operaciones pero Economía espera que hoy los exportadores liquiden

Jujuy al día ® – Sin los resultados esperados hasta el momento por la aplicación de la tercera edición del dólar soja, el nivel de reservas netas volvió a niveles críticos. A tal punto que apenas alcanzarían, según cálculos privados, para enfrentar los pagos que quedan por delante en el mes con organismos internacionales, a saber: USD 690 millones de un vencimiento de capital al FMI que opera el 28 de este mes y para el que la entidad ya giró el dinero a fin del mes pasado, más otros USD 140 millones comprometidos con otros organismos entre pagos de capital e intereses.

A fin de marzo, el Fondo Monetario giró a la Argentina USD 5.400 millones de los cuales debitó al instante USD 2.700 millones por los pagos agendados para mediados de ese mes. El saldo que quedó en la cuenta del BCRA, suficiente para cumplir la meta revisada de acumulación de reservas con el organismo, puede no ser suficiente para llegar a fin de mes sin sobresaltos. Destinos analistas privados, entre ellos Aurum Valores, calcularon que las reservas netas arañan los USD 1.000 millones. La cifra no es sorpresa para el equipo económico sino que fue esa proyección lo que convenció al ministro de Economía, Sergio Massa, a anunciar la tercera edición del dólar soja por la que esperaba recaudar hasta USD 5.000 millones entre los últimos 20 días de abril y mayo.

Pero las cuentas no estarían saliendo bien. La operatoria del célebre CAM9, el canal en el que se opera el dólar a $300 para los sojeros, nunca tuvo el nivel de actividad que supo tener en las ediciones anteriores y, completamente afectado por el salto en las cotizaciones alternativas del dólar, ayer directamente no funcionó. Es decir, no ingresó ningún dólar por la liquidación del agro y el Banco Central terminó perdiendo otros USD 197 millones que, en principio, tenían otro destino.

“A pesar de las compras de dólar soja, los pagos al FMI redujeron las Reservas Netas (RIN) que siguen en niveles extremadamente bajos. Estimamos que al día de ayer el stock de RIN, con la metodología FMI, se ubica debajo de los USD 1.000 millones”, sostuvo Aurum en su informe diario.

Hasta el momento, por el denominado “Programa de Incentivo Exportador”, el complejo sojero ingresó unos USD 998 millones y en lo que va de abril un total de USD 1.500 millones, según aclaró ayer en un posteo en redes sociales los exportadores nucleados en la cámara del sector CIARA-CEC. La entidad explicó que la demora en ingresar divisas se debe principalmente a las “condiciones climáticas” y los conflictos sindicales que afectaron la normal actividad de los puertos. Pero lo cierto es que $300 se demostró un incentivo insuficiente para estimular a los productores a vender sus granos.

El salto en las últimas tres jornadas del contado con liquidación, que superó ayer los $430, sólo profundiza esa falta de interés. De ahí que desde el Ministerio de Economía no ahorraron esfuerzos (ni bonos) en la intervención en las cotizaciones financieras del dólar, que lograron sobre el fin de la jornada moderar levemente a costa del derrumbe del precio de los bonos que generó fuertes críticas en el mercado. Esas críticas no sólo se centraron en el efecto que tuvo la venta oficial sobre las paridades -el GD30, el bono más operado en el contado con liquidación, llegó a anotar una baja de 12% durante la rueda- sino en el mal negocio de haber “recomprado” deuda en febrero a precios por encima de USD 35 y vender ahora por debajo de USD 25 esos mismos títulos.

En cualquier caso, el ingreso de divisas mucho menor al previsto impide al Banco Central retener dólares, en la misma proporción que lo hizo durante las versiones anteriores del dólar soja.

“Al BCRA se le desploma el porcentaje de dólares que logra conservar del dólar agro. Ayer (por el martes) la tasa de retención fue del 3 por ciento. Terminó comprador por solo USD 1 millón. El promedio ponderado hasta ahora es de 47% y el nivel de retención viene siendo una verdadera montaña rusa”, graficó el operador de granos y jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli.

Virginia Porcella

Fuente