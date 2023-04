Tramoyas kirchneristas del ocaso

Sin candidato y devastado por la inflación, el oficialismo se dispone a resistir. Massa hizo una gestión con Rosatti, titular de la Corte.

Jujuy al día ® – No pocos fantasiosos creyeron haberse cruzado la última semana con una peregrinación de kirchneristas con rumbo a Luján. Razones había: por primera vez en varios años el Gobierno y la coalición oficialista contaron con el resuello público que les brindó el escándalo que desataron Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio a raíz de las elecciones en la Ciudad.

El paréntesis duró hasta que el 7,7 de inflación de marzo (104.3% interanual) los devolvió a la desangelada realidad. En verdad, se trató de una notificación que ya estragó los bolsillos de la gente. Venía siendo pronosticada hace rato. No por eso amortiguó su impacto político. Como acostumbraba a bromear Antonio Cafiero, “una cosa es hablar de la muerte. Otra distinta, morirse”.

Aquel número significa varias cosas. El fracaso de Sergio Massa para moderar, como había prometido, la variable popular más sensible de la economía. Permitirle al kirchnerismo recuperar competitividad electoral. El índice por debajo del 4% para abril, riesgo que tomó a fines del 2022, constituye una quimera. En condiciones de cierta normalidad, su esperanza de ser candidato estaría fulminada. No es lo que piensan todavía ni Cristina Fernández ni el ministro. Diferente del debate que atraviesa en estas horas a La Cámpora, que encabeza Máximo Kirchner.

Es cierto, también, que la vicepresidenta deja aflorar gestos contrapuestos. Permite hacer al ministro de Economía, que en sus seis meses largos en el cargo realizó igual número de viajes a Washington. Siempre con terminal en el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otro lado, compartió una foto junto a dirigentes sindicales afines (Hugo Yasky, Roberto Baradel, Daniel Catalano de ATE y Walter Correa, ministro de Axel Kicillof) que fueron promotores de una marcha a la sede de Economía para denostar las negociaciones con el FMI. “Massa no es una persona confiable”, se despachó Catalano.

Aquel alboroto de Juntos por el Cambio no pudo ser aprovechado por el oficialismo para enderezar alguno de sus problemas. Carece para octubre de un candidato competitivo. Alberto Fernández no declina su proyecto de reelección. El desconcierto crece ante la inevitabilidad de encaminarse hacia las PASO. Lo más preocupante de todo: el kirchnerismo, después del crimen del colectivero en La Matanza y la reiteración de episodios de inseguridad, ha dejado de tener certeza que Axel Kicillof logre ser reelecto en Buenos Aires. La última encuesta que llegó al Instituto Patria causó estupor: el gobernador tendría apenas dos puntos más que la suma de los hipotéticos postulantes de la oposición, Diego Santilli y Cristian Ritondo.

Esa debilidad explica los motivos acerca de por qué La Cámpora (¿Y Máximo?) insisten para que la vicepresidenta acepte ser candidata a senadora por Buenos Aires. En ese marco debe comprenderse la marcha K en Tribunales bajo el lema de “Democracia o mafia judicial”. También la promoción de un acto para el 25 de Mayo con la ex presidenta como oradora única. Cristina parece tener su cabeza desdoblada entre los problemas pendientes de corrupción con la Justicia y las definiciones políticas y electorales.

Suceden un montón de cosas bien opacas que circulan subterráneamente el teatro de la política. Poco puede hacer la vicepresidenta con la causa de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez por la cual recibió una condena de 6 años de prisión. Resta que la Cámara de Casación la confirme o revea. Nada sucederá en el año electoral. En cambio, debería alumbrar el dictamen de la Sala I de la Cámara de Casación en torno a un par de sobreseimientos que aliviaron a Cristina en vísperas de la iniciación de juicios orales. Refieren al Memorándum de Entendimiento con Irán y a la sospecha de lavado de dinero en el emprendimiento conocido como Los Sauces-Hotesur.

El primer asunto, tal vez, la inquieta menos. En el otro figuran involucrados Máximo y su hija Florencia, que no tiene fueros. Allí resta solo el voto de la jueza Ana María Figueroa para completar el trámite. Es pública su posición acerca de que Cristina habría sido objeto de una persecución. Ya firmaron su fallo Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que se inclinarían por invalidar aquel sobreseimiento.

Con Figueroa sucede algo. La magistrada solicitó acogerse al beneficio de continuar 5 años más en el cargo luego de su jubilación. Cumplirá 75 en agosto. Alberto envió la semana pasada al Senado el pliego para que se valide aquella prolongación. El interrogante rodea la acción que seguirá la Cámara alta bajo la tutela de Cristina.

De aprobarse enseguida el pliego, Figueroa no tendrá otro remedio que completar la votación de la Sala I. Si su situación queda indefinida y llega el límite de agosto, sería necesario designar otro juez (a) para sustituirla. Representaría un retroceso en el procedimiento. Habría que convocar otra vez a las audiencias. Las partes involucradas tendrían nuevo derecho a exponer sus argumentos. ¿Ventaja? . La definición de Los Sauces-Hotesur no podría hacerse antes del 2024. ¿Desventaja? . El kirchnerismo sacrificaría a una pieza clave en su tablero judicial. La política demasiadas veces resulta cruel. El dilema está instalado en el despacho de la vicepresidenta.

En ese contexto, también el juicio político a la Corte Suprema en la Comisión de Diputados muestra matices llamativos. El desgranamiento resulta ineludible al margen de la tenacidad que manifiestan sus integrantes. En las últimas sesiones, sin embargo, pareció salir del radar el titular del máximo Tribunal, Horacio Rosatti. También su controvertido portavoz, Silvio Robles, nexo con la causa del hackeo que derivó en la renuncia de Marcelo D’Alessandro como ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta.

Aquel giro podría obedecer a varios motivos. Fuentes judiciales afirman que existió un acercamiento de Rosatti con Massa. Ocurrió por un ajuste presupuestario, sobre todo, para el pago de salarios en la Justicia. Movimiento que habría generado el desagrado de sus pares: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. El primero lidia en la Comisión de Diputados con la acusación por aquel voto en favor del dos por uno por delitos de lesa humanidad. Fue en el caso de Luis Muiña que los otros cuatro miembros del Tribunal (entonces con Elena Highton) modificaron en la causa de Rufino Batalla, un civil de Inteligencia responsable del asesinato de Laura Carlotto, hija de Estela, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Lorenzetti sobrelleva las solicitudes de juicio político que hace años lanzó Elisa Carrió. Sobre el cual se monta el kirchnerismo. Maqueda recibió un alivio. La Cámara Federal porteña (Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia) confirmó que el gremio de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) no podrá ser querellante en la causa en la cual se denunciaron irregularidades en la institución. En suma, estará impedido de apelar el fallo del juez Ariel Lijo, quien exculpó a Maqueda de cualquier responsabilidad en el manejo de aquella entidad.

Adjudican a Rosatti, en sintonía con el Gobierno, otras cuestiones. ¿Por qué no se ejecuta la sentencia de la Corte en favor de la Ciudad por la coparticipación?. Logró, además, destrabar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Un viejo anhelo de institucionalidad del jefe de la Corte. Una necesidad oficialista para no aparecer tan interesado por la parálisis.

Aquella sintonía pareció tener tal fidelidad que el kirchnerismo quedó como minoría frente a un nuevo bloque de 13 integrantes. No existió ninguna queja desde el oficialismo. La conformación sucedió sobre todo por las posturas de tres consejeros que llegaron a la Magistratura apadrinados por Diego Molea. Rector de la Universidad de Lomas de Zamora que supo tener un paso por el Frente Renovador de Massa. De nuevo, la sombra de Rosatti.

La Comisión de Juicio Político de Diputados introdujo otra novedad. Llevó inesperadamente a la mesa de interpelaciones el nombre de Daniela Dupuy. Se trata de la fiscal a cargo de Delitos y Contravenciones informáticas que, junto a la jueza María Araceli Martínez, entiende en la causa del hackeo contra el ex ministro porteño D’Alessandro. La mención apareció en varias ocasiones. Sobre todo, cuando se presentó a testificar Germán Garavano, ex ministro de Justicia de Macri.

Fue Germán Martínez, el jefe del bloque kirchnerista, el encargado de introducir el tema con un bagaje de conocimiento acerca de Dupuy que llamó la atención. Curiosamente a Garavano no le efectuaron ninguna pregunta ni sobre Rosatti ni sobre Robles. El ex intendente de Santa Fe llegó a la Corte en pleno ejercicio del ex ministro de Justicia.

Dupuy no sólo está ligada a la causa del hackeo. También maneja otra conexa por pedofilia contra Fernando Sabag Montiel. El copito que atentó en septiembre pasado contra Cristina. Acaba de conseguir la confesión del joven autor material del hackeo que señaló a una empresa de seguridad privada (Hunter Security) como parte de la trama criminal. Esa empresa desmintió todo y marcó al diputado ultra K, Rodolfo Tailhade, como posible autor de la maniobra.

Dupuy presume que detrás del hacker (Elías Nuñes Pinheiro) podría existir un grupo de inteligencia y de funcionarios, autores intelectuales del espionaje. De allí la sorpresa cuando la Comisión de Juicio Político de Diputados desempolvó su nombre en su última deliberación. ¿Por temor a lo que se oculte en el hackeo?. ¿Para pretender vincularla con algún dirigente macrista? . Sucedió en el intento de magnicidio contra Cristina. Se quiso emboscar al economista Luis Caputo como presunto financiador de los copitos. Siempre todo puede tener que ver con todo, según el imaginario conspirativo de la vicepresidenta.

Eduardo van der Kooy

