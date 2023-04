Sadir sobre las paritarias: “hay una decisión del gobierno de la provincia de mejorar el porcentaje que habíamos propuesto para el mes de abril”

Jujuy al día ® – El Ministro de Hacienda y candidato a Gobernador por el Frente Cambia Jujuy, Carlos Sadir, habló con los medios sobre el desarrollo de las paritarias con los gremios estatales y el plan de gobierno ante la creciente inflación.

Sadir expresó “venimos haciendo reuniones con los gremios, y en realidad la propuesta que tenemos es: primero, ya le informamos que hay una decisión del gobierno de la provincia de mejorar el porcentaje que habíamos propuesto para el mes de abril, porque quiero recordar que las reuniones por paritarias que comenzaron el mes de febrero, la propuesta era otorgar el 10% en febrero, que se liquidó, y sería el 10% para el mes de abril”.

“Ahora, la idea es, a la luz de los números de inflación que se vienen dando éstos últimos meses, de la reunión salió que vamos a mejorar este porcentaje ofrecido del 10%”; y además “también, para evaluar la corrección que hicimos en el mes de marzo, en el escalafón general, que fue la de establecer una nueva proporcionalidad en la escala, de categoría 1 a 24, incrementando los básicos. Eso también generó aumentos en el mes de marzo, fundamentalmente para los que están de categoría 15 para arriba fueron los que más notaron ese aumento”.

“Obviamente, vamos a tratar los pedidos particulares, más allá de esto que son generalidades, están los pedidos particulares de los gremios, que estuvimos viendo, atendiendo, y vamos a dar una respuesta sobre eso”.

En relación a cuánto sería el porcentaje de mejor, respondió “lo estamos estudiando porque tiene que ver con nuestros números, tiene que ver con la situación financiera de la provincia, que además, como venimos haciendo hasta acá, somos muy cuidadosos, primero en relación a cuál es el monto de sueldo que vamos a tener y cuál es la coparticipación que tenemos”.

“Pero sobre todo, no queremos fallar o modificar la previsibilidad que venimos teniendo desde hace bastante, tratar que los sueldos se paguen en tiempo, no más del 6 o 7 de cada mes. No queremos alterar eso y, obviamente, siempre tenemos el techo de la coparticipación. No nos vamos a pasar de aquellos recursos que tenemos, porque eso significaría volver a una situación de déficit, que no queremos”, concluyó.