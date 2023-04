El fantasma de la dolarización o cómo mencionar la soga en la casa del ahorcado

La dolarización total de la economía resurgió de la mano de las propuestas de Javier Milei. Una consultora advierte que el tipo de cambio de conversión llegaría a $ 9.944.

Jujuy al día ® – Desde hace 70 años, y con distinta intensidad, la Argentina navega con un sistema bimonetario sinuoso y traumático.

El nivel del tipo de cambio real estuvo y está en el centro de la confección de cualquier plan económico y el dólar es la moneda de refugio de amplios sectores de la población que reserva para el peso, y más aún en tiempos de alta inflación, su caracter transaccional.

La vicepresidenta Cristina Kirchner viene ubicando al bimonetarismo como el principal problema económico, aunque sin avanzar en un esquema alternativo y sustentable durante todos estos años de su gestión. Y ahora resurge con fuerza la discusión sobre una dolarización total de la economía de la mano de las propuestas de Javier Milei.

Según algunas encuestas que intentan predecir el resultado de las elecciones, el economista ultra liberal que promete dinamitar el Banco Central porque «le roba a la gente», tendría 20% de adhesión, y podría llegar a disputar un segundo puesto en las elecciones presidenciales del 22 de octubre.

Para cubrirse de sus afirmaciones el politólogo Andrés Malamud suele recurrir a la humorada que sostiene «pronosticar es difícil, sobre todo si se trata del futuro» pero la economía busca siempre caminos para adelantarse.

Ante el fantasma de la dolarización, y en un marco de incertidumbre política, el dólar blue salta a $ 418, sube 7% en una semana y la inquietud cambiaria se derrama sobre los precios.

Y los del Frente de Todos intentan frenar el daño sobre la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, que en los últimos días dejó crecer los rumores sobre su posible candidatura presidencial a pesar del 7,7% de la inflación de marzo.

Un informe especial de la consultora 1816 (Adrián Rozanski, Mariano Skladnik, Martín Defilippo) analiza la dolarización de Milei a partir de determinados supuestos, pero concluyendo que, para hacerlo, necesitaría previamente conseguir una importante cantidad de divisas.

Algunos datos que presenta 1816 dan la magnitud de la supuesta jugada: «La base monetaria es de $ 5,4 billones que al dólar CCL actual son US$ 13.500 millones. Argentina cuenta con US$ 1.800 millones de reservas netas, de modo que necesitaría otros US$ 11.700 millones para poder rescatar la base».

Agrega que «el número no es gigante, el inconveniente es que el pasivo del Banco Central no es solo la base monetaria, sino también las letras de liquidez (Leliqs) y los pases (operaciones de corto plazo con bancos) que son $ 12,5 billones».

Y concluye ese apartado diciendo: «Para recomprar la base y las leliqs se necesitan US$ 44.750 millones al dólar contado con liquidación, equivalente al préstamo stand by del FMI de 2018».

«Otra forma de verlo: usando solo las reservas netas, el tipo de cambio de conversión para rescatar el pasivo del BCRA es $ 9.944».

Otro supuesto es poniendo bonos dolarizados como garantía del financiamiento: calculan que para obtener US$ 45.000 millones y dolarizar con un CCL de $400 la paridad los bonos que hoy está en 25% debería subir a 46%.

La posibilidad de una dolarización total de economía potencia la incertidumbre y el proceso de cobertura en un momento en que el gobierno sigue sin poder convencer de que tendrá los dólares suficientes para abastecer a la actividad económica frente pronósticos de recesión creciente.

El ministro Massa negocia una nueva flexibilización del acuerdo con el FMI apoyado en que la sequía le restará US$ 20.000 millones a los ingresos de este año a la vez que anunció «proyectos en preparación para mayo y junio por US$ 950 millones»del Banco Mundial y US$ 1.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo.

La debilidad a observar de esos posibles créditos es el mismo punto flaco que presentaron los dólares soja 1 y 2 y que ahora presenta el dólar agro 1 de $ 300 para favorecer la liquidación de algunas exportaciones.

El gobierno paga entre $ 300 y $ 400 los dólares que después le venderá $ 216 a los importadores. Pagar caro para vender barato resulta injustificable aun cuando se trate de una situación cambiaria límite.

El actual esquema cambiario de hacer subir el dólar oficial al 6,5% mensual con una brecha cambiaria de 95% se demuestra ineficiente para contener la suba del costo de vida.

De acuerdo al relevamiento de precios minoristas de la consultora Eco Go, en la segunda semana de abril el rubro alimentos y bebidas proyecta una suba mensual de 8,1% mientras que se generaliza entre los comerciantes el comentario de que los precios suben todas las semanas.

Y, entre los economistas, una opinión que crece es que, antes de fin de año, podría haber algún mes con inflación de dos dígitos.

El esquema de pocos dólares y muchos pesos empieza a transitar el tramo incierto del 2023 electoral, sin saber quiénes serán los candidatos y ahora abriendo una grieta pronunciada sobre las propuestas económicas con una potente discusión de trasfondo: ¿dolarizar o no a la Argentina?

Daniel Fernández Canedo

Fuente