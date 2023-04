Entregaron 671 resoluciones de adjudicación a familias del barrio Tupac Amaru

Jujuy al día ®- Durante la entrega destacaron el trabajo continuado que se realizó durante la gestión de Gerardo Morales en el barrio Tupac Amaru

En el barrio Tupac Amaru de Capital, el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ), entregó 671 resoluciones de adjudicación a familias que regularizaron la posesión de su vivienda. Durante el acto las autoridades destacaron el trabajo que realizó la provincia en la zona, llevando pavimento y otros servicios.

“Gracias por la invitación para dirigir unas palabras y para participar de este evento tan importante. Qué más lindo que ser dueño, que saber que es dueño, y que uno ya tiene los papeles, esto es lo que está por ocurrir ahora, si bien ya están en sus casas, que ahora puedan contar con la documentación con los papeles, la verdad que es muy lindo”, señaló el ministro de Hacienda y Finanzas Carlos Sadir.

“Siempre hubo una gran preocupación del Gobierno de la mano de Gerardo Morales de dotar de equipamiento, del pavimento que se hizo y continúa. Además también se trabajó en la reparación de la zona del parque acuático que se está haciendo con una inversión bastante importante y por supuesto, también estamos muy contentos de que en poco tiempo acá va a estar el Instituto de educación física, son grandes, avances y logros del Gobierno, avances no sólo para el barrio sino para toda esta zona, así que estamos muy contentos”, agregó.

“En los años anteriores que ustedes tenían las viviendas, no tenían la titularidad de la casa, cosa que estamos regularizando hoy y creo que esa era una necesidad muy sentida de todos, porque no tenían un papel que diga que ustedes son los dueños. A partir del día de hoy nadie les va a poder reclamar la devolución de la casa o que no le pertenece”, señaló, por su parte, Gustavo Muro, titular del IVUJ.

“Quiero agradecer especialmente al gobernador y al ministro de Hacienda que nos permite los recursos para que podamos hacer todo este desarrollo. Ustedes saben que hay un gran trabajo de los empleados del Instituto de vivienda y todos los que estamos involucrados en este tema”, concluyó.

Participaron de la entrega de resoluciones el ministro de Hacienda, Carlos Sadir; el ministro de Salud, Antonio Buljubasich y el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic. Además acompañaron, el senador, Mario Fiad; el presidente del IVUJ, Gustavo Muro; también autoridades municipales encabezadas por el intendente Raúl Jorge y el presidente del Concejo Deliberante, Lisandro Aguiar.