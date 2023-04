Morales: «Tras casi 8 años de gobierno, Jujuy no es la misma de 2015 y no volverá a ser igual que antes»

El Gobernador de la Provincia inauguró oficialmente el 162º período de sesiones ordinarias de la Legislatura, en cuyo marco informó el estado de gestión, trazando un balance de casi 8 años al frente del Poder Ejecutivo

Jujuy al día ®- Gerardo Morales pronunció su tradicional mensaje a los jujeños en la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados, dando cuenta del rumbo de la provincia en casi 8 años de gestión, destacando especialmente los hitos que transformaron Jujuy.

“Jujuy no es la misma provincia de 2015 ni volverá a ser igual que antes”, sentenció y resaltó que “este debiera ser un compromiso de toda la sociedad civil y las fuerzas políticas”.

Tras agradecer a la Legislatura por “su acompañamiento en el marco del disenso”, Morales subrayó que “vivimos en paz y trabajamos todos los días para cuidarla y sostener la cultura del respeto, valores que nos harán crecer como el gran pueblo que somos” y apuntó que “tenemos los pies sobre la tierra, asumiendo los problemas del país, pero no nos quedaremos de brazos cruzados, porque tenemos la energía para seguir cambiando”.

Además, en compañía de la primera dama jujeña, Tulia Snopek, en su último mensaje en calidad de gobernador, Morales planteó la necesidad de “seguir por el camino del cambio, con nuevas ideas, pero en permanente transformación”. Por otra parte, hizo referencia al “momento difícil que atraviesa el país”, tras conocerse el índice de 7.7% de inflación, señalando que dicha cifra “se traduce en más pobreza”.

“Espero que el gobierno nacional pueda controlar esta situación”, manifestó. En atención a este panorama, instruyó al ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir, a convocar a paritaria la semana próxima, a fin de rediscutir el esquema salarial de los trabajadores de la Administración Pública Provincial.

LA CONSTITUCIÓN

En cuanto al proceso de reforma constitucional, Morales anticipó que la semana próxima establecerá un mecanismo de diálogo permanente con todas las fuerzas políticas para abordar este particular. “Es hora de generar una reforma en la Constitución de la Provincia, reafirmando cambios institucionales establecidos por ley, tales como la transformación del Poder Judicial, la prohibición de cortes de ruta, la eliminación de fueros y privilegios en la política, la prohibición de indultos para casos de femicidio y corrupción, la prohibición de la ley de lemas, la prohibición del maltrato animal, la lucha contra el cambio climático, la educación para el trabajo y el acceso a la tecnología digital”, apuntó el mandatario.

“AL LADO DE LOS JUJEÑOS”

“Hay que invertir e invertir cuando la situación social y económica está mal”, indicó el gobernador en referencia a los 4.135 millones de pesos destinados a políticas de atención familiar y resaltó que “disponemos de una mayor pauta presupuestaria en protección de derechos” en el campo del desarrollo humano. Respecto del modelo educativo, aseguró que “creemos en el Estado presente y por eso apostamos a la educación pública que forja presente y futuro con igualdad”, entendiendo que “la educación está íntimamente vinculada a la potenciación de la producción para generar más trabajo”. Enfatizó que este año “llegaremos a 1.000 millones de pesos para transporte de los docentes y los estudiantes” y añadió que “la jornada extendida de una hora, representa un año más de clases para los estudiantes”. El informe de Educación, aborda el Pacto Social por la Educación (2018-2019), que incluyó 1.590 mesas de diálogo, con la participación de 70.000 jujeños y la sistematización de 150.000 aportes. De allí derivó el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE), con una inversión de 307 millones de dólares. De 258 edificios educativos proyectados, 101 se encuentran en proceso de ejecución, 34 terminados, 48 en obras y 19 en trámite de adjudicación. Cabe consignar, que las políticas de infraestructura educativa generan 12.000 puestos de trabajo. La segunda etapa de PROMACE, prevé la construcción de 55 nuevos edificios, 36 de educación común, 21 aulas talleres para el dictado de capacitaciones laborales, la adquisición de equipamiento tecnológico y productivo para las aulas talleres fijas, la incorporación de 21 aulas talleres móviles para el dictado de capacitaciones laborales y la adquisición de maquinarias tecnológicas simuladoras. En el plano normativo, se alcanzaron los siguientes objetivos: Ley de Educación Ambiental N° 6105/18; Ley de Educación Emocional N° 6.244/21; Ley de Grilla de Calificación de Antecedentes para Docentes de los Niveles Obligatorios y Modalidades del Sistema Educativo de la Provincia de Jujuy N° 6298/22 y Ley para Regularizar la Constitución y el Trabajo de Asociaciones Cooperadoras Escolares N° 6.296/22. En cuanto al BEGUP, el beneficio en 2023 alcanzó a 24.637 estudiantes. La ampliación de la jornada en primaria alcanzó el 64%, beneficiando a 68.550 estudiantes. En educación secundaria, las unidades en servicio incrementaron a 236 y la matrícula creció a 68.022. La tasa de promoción de estudiantes superó el 88%. La tasa de repitencia se redujo a 7.35%. La tasa de abandono bajó a 4.53%.

“LA MAYOR INVERSIÓN”

Sobre el sistema de salud pública, aseveró que “hicimos la mayor inversión en la historia de Jujuy” e hizo un especial reconocimiento a los agentes de Salud, por su aporte en tiempos de pandemia de coronavirus. Ponderó la Disminución del índice de mortalidad materna. 2022: 2 casos – tasa 2,8%, cifra mínima histórica. Disminución del índice de mortalidad infantil. 2022: 60 casos menores de 1 año – tasa mínima histórica de 7,2%, por primera vez por debajo de los dos dígitos. Disminución en la tasa de embarazo adolescente. 2022: 547 nacidos vivos de madres adolescentes – 9,1% del total de nacimientos. Por segundo año consecutivo por debajo de los dos dígitos. Las obras que definen una nueva realidad para este año, son: El nuevo Hospital Regional “Dr. Oscar Orías” en Libertador. Inauguración de la Maternidad “Dra. Josefina Scaro” en Alto Comedero. Ampliación y modernización del hospital “Dr. Arturo Zabala”. Próxima instalación de un tomógrafo en Hospital de Humahuaca, con lo cual todas las regiones de la provincia tendrán acceso al más alto nivel en diagnóstico por imágenes. Vigencia de la nueva Ley de Residencias en Ciencias de la Salud. Los hitos que transformaron el sistema de salud, son: Centros de Rehabilitación “Dr. Carlos Jure”, Centro Provincial de Odontología “Dr. Amado Jorge”, Centro Regional de Hemoterapia, Centro Provincial de Adultos Mayores (CEPAM), Centros de Especialidades Norte y Sur (CEN y CES), DTC, bases SAME en Quebrada, Valles y Puna, Quirófanos, Centro Único de Gestión de Pacientes Residencias para madres (Materno Infantil), refuncionalización y remodelación en centros de salud de toda la provincia.

“LA CORRUPCIÓN SEGUIRÁ PRESA”

El gobernador recalcó los alcances y el efecto multiplicador del Plan Maestro de Obras, anunciando la licitación de un nuevo teatro paran 1300 espectadores, el cual se incorporará el circuito de obras europeas. Lamentó la demora que experimentan algunas obras, producto de la “discriminación a la que el gobierno nacional somete a Jujuy, particularmente en los proyectos de nuevas terminales de ómnibus” y en este sentido reveló que solicitó autorización al gobierno nacional para terminar la ampliación de la Ruta 34, ante la quiebra de la empresa adjudicataria Cartelone.

“Estoy dispuesto a pagar la obra, pero me piden algo a cambio, lo que no voy a conceder, porque la corrupción seguirá presa en Jujuy”, remarcó.

Amplió sus conceptos, señalando que “como gobernador asumí una actitud responsable ante proyectos de la Nación, pero responden con discriminación” y agregó que “lo mejor que pueden hacer es autorizar al Estado provincial a terminar la ruta”. Asimismo, informó que dispuso duplicar el monto de la tarifa social eléctrica, porque “en momentos difíciles, hay que estar junto a los jujeños, poniendo lo que hay que poner”. En relación al tren turístico de la Quebrada, dijo que septiembre será un mes de grandes definiciones y destacó la puesta en marcha del proyecto de construcción de una terminal ferroviaria en el nuevo aeropuerto “Horacio Guzmán”, contemplando para ello la compra de tres trenes.

HALLAZGO

Al abordar el proyecto de la Ciudad Judicial, hizo saber que antropólogos detectaron un yacimiento arqueológico en Alto Padilla, similar al Pucará de Tilcara, con viviendas y organización comunitaria. “Es una buena noticia que nos lleva a una situación histórica de los pueblos radicados en esa zona alta”, comentó. Al citar las obras emblemáticas de su gestión, apuntó: Reconstrucción de todo el pueblo de Volcán, Complejo Ministerial, Cabildo, Estadio Federación de Básquet, Complejo Penitenciario Chalicán, Hospital Regional «Oscar Orías», Hospital «Carlos Snopek», Hospital «Arturo Zabala», Ciudad de las Artes, Centro Cultural «Lola Mora», Ciudad Deportiva y Manantiales para recuperar tierras destinadas a la producción. También refirió a la construcción de los 6 pueblos solares de Olaroz Chico, San Francisco de Santa Catalina, Ciénaga de Santa Catalina, Ciénega de Paicone Angosto de Santa Catalina y Lipán de Moreno, a los que próximamente se agregarán Santa Ana, Caspalá, Valle Colorado, Catua, El Toro y San Juan de Quillaques. Especial referencia hizo a la planta híbrida «Piedra Negra», única en Latinoamérica, que funciona con gas, energía solar y baterías de litio.

TECHO PARA LA FAMILIA JUJEÑA

En cuanto a la política habitacional, advirtió que “Nación nos autorizó solo 700 viviendas, pero a esta discriminación e inoperancia respondemos con la puesta en marcha el plan provincial de construcción de casas” Desde diciembre 2015 a enero 2023: 4.213 Soluciones habitacionales entregadas. 3.056 viviendas con su correspondiente infraestructura. 1.157 mejoramientos habitacionales en toda la provincia. 642 viviendas en ejecución, a enero de 2023. 1.284 viviendas en gestión administrativa ante el Gobierno de la Nación a enero de 2023. Inversión total: $42.503.505.231,40, previstos para 2023. Entre los años 2015 a enero de 2023 se escrituraron 5.630 viviendas. Se concretaron 17 Sorteos Públicos en las localidades de Perico, La Mendieta, Gran Jujuy, San Pedro de Jujuy- La Esperanza, Puesto Viejo, Palma Sola, Caimancito, Libertador General San Martín, Abra Pampa, Puesto del Marqués y La Quiaca. Participaron un total de 23.904 familias de toda la provincia, promoviendo la transparencia, la equidad y el acceso igualitario a la vivienda.

AGUA: “UN DERECHO CIUDADANO GARANTIZADO”

En otro orden, indicó que “mejoramos el servicio de agua potable y saneamiento con una empresa totalmente pública, de manera que el Estado garantiza un derecho ciudadano”. Se hicieron 216 nuevas obras de agua con recursos propios. 148 nuevas obras de cloacas con recursos propios. 99% de cobertura de agua en sitios urbanos. 181.864 jujeños se sumaron a la red de agua potable y cloacas desde 2016. 1.542.000 metros de redes de agua potable instaladas. 1.054.660 metros de redes de cloacas instaladas. Planta embotelladora de agua de mesa Xuma. Enfatizó que “todo se hizo con los mismos recursos que manejaron gobiernos anteriores”.

EXPORTACIONES EN FRANCO CRECIMIENTO

En otro orden, el mandatario puntualizó que “somos una de las provincias que más creció en términos de exportaciones” y puso en valor “la mejor ley de promoción de inversiones”. Proyección anual de exportaciones U$S 684.000.000. Total de exportaciones 1er semestre 2022: U$S 342.000.000. 41,3% de incremento respecto al mismo semestre del 2021. El litio tuvo un incremento exponencial: 2015, 2.2 mil Tn. 2022, 15 mil Tn. Exportación en 2015 U$S 1.103.785,85. Exportación en 2022 de U$S 545.846.944,26. En este sentido, consignó que “JEMSE vale hoy 614 millones de dólares” y añadió que “hay que aprovechar los 5 años que vienen, Jujuy es socio en un 8.5% de la producción de litio, rubro que reportará un mercado de 4.000 millones de dólares”. MINERÍA Regalías 2015: 26 millones de pesos. Regalías 2022: 2500 millones de pesos.

ENERGÍAS RENOVABLES EN JUJUY VERDE

Cauchari Solar. Generación, producción, distribución y comercialización de energía por 300 Mw a partir del aprovechamiento y/o explotación de fuentes de energía renovables. Desde el 2020 se inyecta energía eléctrica renovable al Sistema Nacional Interconectado. El 100 % de la producción de energía de las tres plantas generadoras, está vendida a CAMMESA por 20 años. Ampliación en 200 Mw del parque solar antes de fin de año que serán 1.000 puestos de trabajo para los jujeños. Generación de Energía Distribuida. Montaje de 12 plantas de generación de energía solar fotovoltaica, con la generación de 96 MW. 48 Mw ya licitados. 48 Mw a licitar en 2023. “La generación distribuida puede hacer bajar el costo de la energía en Jujuy”, acotó. ZONAS FRANCAS Se inició el trámite de solicitud de habilitación de Zona Franca Perico ante la Dirección General de Aduanas. “Hay 10 empresas listas para radicarse en Perico”, dijo Morales y remarcó que “en un mes y medio comienza a funcionar la zona franca”. Además, señalo que este año comenzarán obras en La Quiaca, que fue autorizada para la comercialización de vehículos 0 Km. También anunció la construcción de una planta de transferencia multimodal de cargas en inmediaciones del parque industrial de Perico.

CANNABIS MEDICINAL: LLAMADO A INVERSORES

En otro tramo de su mensaje, lanzó una convocatoria al sector privado para invertir en 40 proyectos de unidades de producción privada en cannabis medicinal, para la creación de 400 puestos de trabajo. La política pública de salud, ciencia y biotecnología dio a luz el proyecto Cannava para la producción de cannabis con fines medicinales. Es una empresa líder en la industria del cannabis medicinal de grado farmacéutico de Argentina. Se trata del mayor complejo de biotecnología aplicado a cannabis de América Latina. El único establecimiento farmacéutico elaborador y exportador de cannabis medicinal del país habilitado por ANMAT (CBD10). Absorbe 229 trabajadores y trabajadoras, de forma permanente, todo el año.

JUJUY MÁS SEGURO

Destacó que ya funciona Jujuy Seguro e Interconectado con el sistema 911 y adelantó que la unidad carcelaria del barrio Gorriti seguirá funcionando como una gran alcaidía, “debido al aumento de detenidos por delitos de narcomenudeo”. Para cuidar mejor a los jujeños, desde el 2016 a la fecha se adquirieron 196 motocicletas, 6 cuatriciclos, 76 camionetas. 8 camiones autobomba, 97 autos y 50 bicicletas. En obras de infraestructura ejecutadas en destacamentos y comisarias se invirtió cerca de 400 millones de pesos en refacción de comisarias en otras unidades policiales. Creación de la Agencia Provincial de Delitos Complejos. Creación del Instituto Universitario Provincial de Seguridad. Proyecto «Jujuy Seguro e Interconectado» – Fase 1. Funcionamiento de la Comunidad Terapéutica de Adicciones en la Unidad Penal Nº 7. Creación de la Policía Intercultural.En total existen 307 efectivos distribuidos en las unidades regionales. Presentación y puesto en funcionamiento de la App del 911 para decargar en cualquier celular Android. Creación del CIAC (Centro de Información y Análisis Criminal). Ley de Adhesión a la Desfederalización del Narcomenudeo – Ley Provincial Nº 5.888. Creación de la Policía Turística. En total existen 82 efectivos distribuidos en Capital, Humahuaca, Tilcara, Purmamarca y Libertador Gral. San Martín. Ampliación y remodelación del Centro de Monitoreo 911. Construcción de una unidad penitenciaria en Chalicán. Obras de ampliación del Establecimiento Nº 3 de Mujeres. Construcción de la primera etapa de la alcaldía en la Unidad Penal del barrio Alto Comedero. Creación de la Coordinación de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad. Construcción y refacción de más de 50 edificios policiales (destacamentos, subcomisarias y comisarias). Lanzamiento de Crime Stoppers Jujuy – Argentina. Desde el año 2021 se sumó una plataforma donde denunciar distintos delitos de forma anónima. Inauguración de Centros de Atención a la Víctima de Violencia Familiar y de Género. En total existen dos en Capital, Abra Pampa, San Pedro, Libertador Gral. San Martín y Humahuaca. Creación de las Unidades Administrativas Digital para la gestión de documentación policial en las ocho Unidades Regionales. Creaciones, habilitaciones y recategorización de subcomisarias, destacamentos y carromato en distintos puntos de la provincia. Desarrollo tecnológico propios para la modernización de distintas áreas del Ministerio de Seguridad. Funcionamiento del Comando de Prevención Rural y Ambiental, desde el 2021 existen 6 bases en Palma Sola, Rodeito, Arroyo Colorado, Lobatón, Yuto y Puesto Viejo. En la actualidad son 55 efectivos que trabajan para combatir hechos ilícitos de naturaleza rural. Seguridad Vial: Con la Ley Tolerancia Cero (Ley Nº 6082) se redujo la tasa de mortalidad vial, en el año 2015 fue de 23,5% y la actual es de 17, 8 %. Se adquirieron 62 alcoholímetros para incrementar los controles de aplicación y cumplimiento de la Ley Tolerancia Cero.

TURISMO: “CRECER MÁS”

Respecto del desarrollo turístico, manifestó que “venimos creciendo y tenemos que crecer aún más, porque tenemos mucho para lograrlo”. En 7 años pasamos de 20 a 25 mil puestos de trabajo. La economía turística pasó del 5 al 7,5% del PBG. De 900 mil a 1.5 millones de turistas; de 1,7 a 3 noches de pernoctes; de un 35 a 75 % de ocupación; de 19 a 45 frecuencias semanales de vuelos. Ocupación del 85% mensual. En 2023 pasaremos de 300 mil a 500 mil pasajeros. El impacto económico generado por el turismo en Jujuy en el último año fue de más de 225.000.000 de dólares.

“NOS HICIMOS CARGO DE LA BASURA”

Por otra parte, Morales sostuvo que “la basura es un problema de la humanidad, por eso nos hacemos cargo el Estado provincial, los municipios y todos los jujeños”. Observó la importancia estratégica de los centros ambientales El Pongo y Puna, para luego citar la construcción de la Planta de Clasificación y Transferencia de Libertador General San Martín a inaugurar en las próximas semanas. Este año incluye el proceso negociado en marcha por equipos interjurisdiccionales para los puntos de acopio y estaciones de transferencia y maquinaria pesada para descacharreo y limpieza y saneamiento basurales. Adjudicación, mayo 2023. Está también la tercera licitación de equipamientos para gobiernos locales de la zona del Zenta y Valles de Altura y Quebrada Alta y equipamiento para traslado de los Puntos de Acopio – Octubre de 2023. Sobre las nuevas bases de incendios forestales, se construyeron 3: El Brete, Yuto y San Pedro. Este año se inaugurarán 2 nuevas bases de incendios forestales Humahuaca y Palma Sola.

MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO

El Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, registró 53.423 atenciones a mujeres en situación de violencia de género. 4.000 informes sociales para la asistencia, ayuda económica, planes y programas sociales de fortalecimiento y autonomía económica de las usuarias. 174 querellas y pedidos de elevación a juicio, en un trabajo de patrocinio gratuito. 900 cautelares con pedidos de restricción y protección de personas. Además, avanzó en la creación del Comité Interinstitucional de Actuación ante Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Personas de la Diversidad (CINDAC). Desde su constitución, se registraron 1103 desapariciones, actualmente fueron habidas 1101. 1334 denuncias registradas, de las cuales 117 personas registran más de una denuncia por desaparición.

ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO

Morales recalcó el proyecto de construcción del Polo de Desarrollo Científico y Tecnológico, como así también el desarrollo del Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia de Jujuy 2030. Inversión en proyectos de Ciencia y Tecnología: $435.000.000 54 Proyectos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología. Se destinaron $240.000.000 para la ejecución de los 54 proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

JUJUY AUDIOVISUAL

El gobernador informó que “más de 94 productoras vinieron a trabajar en Jujuy” y añadió que “el crecimiento de la industria del cine se patentiza con empresas a radicarse en el parque industrial de Perico”. Expresó que ello es el resultado del fortalecimiento del Festival Internacional de Cine de Las Alturas y el trabajo de la Comisión de Filmaciones de Jujuy (Ex Jujuy Film Commission). El rubro acusó un directo, indirecto y spillover por 72,487.292 millones de pesos entre los 94 proyectos que se realizaron en Jujuy. El mandatario dedicó un pasaje especial al Plan de Fomento Provincial “Plan Jujuy Audiovisual”, por el cual se vuelca una inversión de 200 millones de pesos destinados al fomento de las producciones locales, y a las producciones nacionales o internacionales que filmen en suelo jujeño a través de un programa de reembolso.

NUEVOS MUNICIPIOS Y COMISIONES

Se avanzó en la creación de los municipios de Yala, San Antonio, Puesto Viejo, Pampa Blanca, Aguas Calientes y Purmamarca. También las comisiones municipales de Palca de Aparzo, El Moreno, Uquía y Jama.

HISTÓRICA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Cargos cubiertos: 106. Cargos en trámite: 14. Se procedió a la creación de Juzgados de Violencia de Género.

Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos Contra la Administración Pública.

Juzgado Ambiental.

Cámara de Casación Penal.

Defensor Civil de Niños, Niñas y Adolescentes.

Fiscales Especializados en Violencia de Género.

Fiscales Especializados en lo Penal Económico y Delitos Contra la Administración Pública.

Juzgados de 1º Instancia en lo Civil y Comercial y de Familia.

Fiscales Ambientales.

Defensores Penales Especializados en Violencia de Género.

Juzgados, Fiscalías y Defensorías Penales con competencia en Narcomenudeo.