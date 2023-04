Gerardo Morales le respondió a Aníbal Fernández

Jujuy al día ®- En declaraciones radiales, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial radical por Juntos por el Cambio reiteró su repudio a los dichos de Aníbal Fernández, quien pronosticó “sangre y muertos” si gana la oposición.

“Me parece que esos dichos en boca de un ministro del gobierno nacional son graves -aún si lo hubiese dicho cualquier persona- pero mucho más si viene de un ministro. También es grave la incitación a la violencia y al caos por cuestiones que tiene que resolver el pueblo a través de la política, de las elecciones que se han convocado para este año”, afirmó Morales.

En ese sentido disparó: “Repudiamos los dichos del ministro, que lejos de aportar suman incertidumbre en una situación muy complicada como la que está atravesando la gente con tanta inflación, con tantos problemas en la República Argentina, me parece que está muy mal y reitero que repudiamos todo lo referido a esta incentivación a la violencia que surge del ministro de Seguridad de la Nación”.

“La verdad es que con un presidente que está ausente, no sé cuál ha sido el motivo para decir eso. Me parece que el meter miedo normalmente lo hace gente desesperada para plantear el caos, que viene el caos si yo no estoy. Es una lógica psicológica muy compleja. Una faceta que yo no conocía del ministro y que lamento mucho, lo que hace en momentos difíciles es alterar más los ánimos de la gente que ya está muy alterada”, enfatizó.

Por otra parte opinó: “Primero creo que la situación de Rosario es una muestra para quienes discuten la presencia del Estado. Tenemos que tener un Estado fuerte en la educación pública, en la salud pública y la seguridad pública, entonces. lo que está pasando allí es que hay ausencia del Estado”.

“Hay que tomar el toro por las astas cuando la situación se desmadra, como ha ocurrido en Rosario. Pero no es sólo en Rosario. También pasa en el Conurbano, por ejemplo. En el conurbano se ha dejado avanzar a las mafias, hay que tener actitud, por eso hablamos de orden, de restablecer orden en el Estado en las cuentas públicas, en la economía, pero fundamentalmente en la vida cotidiana de la gente, y esto es a partir de una política de seguridad que articule con una legislación que está vigente”, añadió.

“Se tendría que haber reunido al Consejo de Seguridad Interior como la propia Ley de Seguridad lo establece. Se tendría que haber designado el Comité de Crisis, lo que es muy importante porque cambia el centro del comando, el eje del comando articulado, las fuerzas provinciales, locales y federales pasa a otro ámbito y también se realiza un trabajo en cuanto a la inteligencia criminal en las cárceles, que es de donde parten las órdenes”, destacó Morales.

“Necesitamos un presidente que tenga agallas, que sea un líder que tenga carácter para tomar el toro por las astas”, concluyó.