Lo importante del dólar agro: cuidar las divisas y evitar que los pesos se desbanden

Analistas privados estiman que se podrían liquidar con esta devaluación parcial entre US$ 5.600 y US$ 7.400 millones. Le daría oxígeno a Massa, quien no define aún si será candidato.

Jujuy al día ®- El Fondo Monetario Internacional siguió con su política de hacer la vista gorda frente a los incumplimientos del gobierno y avaló una nueva ronda de devaluaciones parciales para sustituir a una devaluación lisa y llana del peso.

Aliado circunstancial del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, el FMI acepta una nueva ronda de dólar soja, en este caso dólar agro de $ 300 que implica una suba del tipo de cambio de 42%, a la vez que flexibiliza la meta de acumulación de reservas en el Banco Central.

A fin de marzo debía haber reunido US$5.500 millones y ahora sólo debe mostrar US$ 1.900 millones pero, a pesar del reajuste, el gobierno tampoco habría llegado.

Las reservas netas del Banco Central terminaron en marzo en US$ 1.840 millones. Y si no alcanzó en el primer trimestre, más difícil le será al gobierno cumplir con la exigencia de acumulación del segundo trimestre que alcanza a US$ 6.760 millones.

El gobierno argumentó que la falta de reservas obedeció a que la sequía redujo en 35% las previsiones de la cosecha y el FMI tuvo un reconocimiento, aunque se quedó bastante corto en el cálculo.

Para el Fondo la pérdida será de US$ 6.000 millones, en tanto los cálculos del mercado la ubican entre US$ 17.000 y US$ 20.000 millones. La brecha es grande y el ministro de Economía redobla en estas horas los pedidos de auxilio.

El anuncio del dólar agro de $300 que rige para la liquidación de exportaciones de soja hasta el 31 de mayo y hasta el 30 de agosto para los productos de las economías regionales está arrancando efectivamente en estas horas y abrió una ventana de descompresión para productores y exportadores que esperaban la medida desde hacía semanas.

Sobre el aporte concreto de divisas de esta devaluación sectorial, un informe de la consultora EcoGo dice: «podría llegar a liquidar divisas en el corto plazo entre US$ 5.600 y US$ 7.400 millones de los cuales el Banco Central lograría retener entre US$ 3.300 y US$ 4.900 millones.

Y agrega que sólo alcanzando los mayores valores de liquidación de divisas el Central podría cumplir con la meta del FMI.

Las dudas sobre la acumulación de reservas sumadas al pedido para reducir la meta de beneficiarios de la moratoria previsional y sobre el verdadero impacto negativo de la sequía habrían llevado al FMI a modificar sus pronósticos para la economía argentina de este año.

En la primera revisión de los pronósticos 2023 el FMI bajó la meta de crecimiento y aumentó la de inflación coincidiendo con el reseteo de las estimaciones de los analistas argentinos.

El Fondo cree que la inflación pasaría de 79,6% a 88% y que la economía, que antes pensaba crecería 2% como consecuencia de un arrastre estadístico, ahora mejoraría sólo 0,2%.

Las previsiones del FMI se inscriben en lo que se podría denominar la corrección y moderación política.

Desde hace semanas los pronósticos locales ubican a la inflación con un piso de 6% mensual (del orden del 100% anual) y la caída de actividad entre 2,5 y 5 puntos también basándose en la sequía y ahora con el aditivo del dólar agro sobre el costo de vida.

El cálculo de la emisión adicional que demandará el nuevo dólar agro (el Central tiene que emitir $300 en vez de $213 por cada dólar exportado) ronda el $1,5 billones que se se sumará a la masa de intereses devengados por las Letras de Liquidez (Leliqs) y demás pasivos del Banco Central.

Con $12 billones de pasivos del Central que todos los meses devengan una tasa que en promedio podría estar en 70% anual (Las Leliqs pagan 78%, 6,5% mensual) generan una masa amenazante de pesos.

Según el Central, esos pasivos no constituyen un gran peligro al ser la contracara de depósitos a plazo fijo de empresas y depositantes que buscan rentabilidad aún cuando la renta obtenida quede abajo de la inflación.

Confían en que el gobierno no terminará devaluando y, por tanto, la ganancia del plazo fijo superará a la variación del dólar.

A la espera de que el resultado del dólar agro pueda empezar a mostrar un Banco Central con resultado claramente comprador en materia de divisas, los tiempos políticos se adueñan de las inquietudes económicas.

Quedan pocos más de 70 días para el 24 de junio, cuando se oficializarán las candidaturas para las primarias de agosto y una parte del mundo empresario sigue con atención la posibilidad de que Sergio Massa sea candidato.

El ministro no da señales sobre si dejaría su puesto, pero el dato de la inflación de marzo (estimado en 7%) genera un mal precedente para pensar que el costo de vida de abril comience con un 3, como lo había previsto.

Massa espera su operativo clamor por parte del sindicalismo para la semana próxima.

La exención de Ganancias para algunos rubros del ingreso salarial, las paritarias trimestrales y la promesa de que buscará que los aumentos salariales superen a la inflación se conjugan con la búsqueda de dólares en la reunión en Washington del FMI.

Todo sea por llegar con los dólares hasta el fin de junio y a pesar de que el sector privado siga acumulando atrasos en el pago de las importaciones.

Esa deuda comercial ronda los US$34.000 millones y es difícil que encuentre dólares baratos para cancelarse.

Daniel Fernández Canedo

