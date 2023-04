Dengue en Jujuy: solo hay 4 menores internados en el Materno Infantil

Jujuy al día ®- En una entrevista con nuestro medio, Alejandro Fiad, Jefe de Internación Pediátrica del Hospital Materno Infantil de Jujuy, indicó que actualmente se encuentra internado con diagnóstico de dengue 4 menores de edad los cuales presentan una buena evolución, además señaló que no registran casos de dengue hemorrágico.

También afirmó que ante el creciente número de casos a nivel nacional, el Hospital se encuentra preparado para la atención ante un eventual aumento de casos de menores infectados.

Alejandro Fiad manifestó “en el hospital, gracias a Dios, tenemos pocos casos; algunos de la ciudad, otros derivados del interior, tenemos casos de capital y del interior también, sobre todo de la zona del Carmen y del ramal”.

Agregó “en este momento no tenemos más de 4 pacientes que están con dengue clásico, no hemorrágico, con buena evolución y pronóstico”.

Respecto a versiones sobre la existencia de un caso de dengue hemorrágico en un menor de edad, recalcó que hasta ayer “tengo entendido que no, no tengo conocimiento de ese ingreso”.

Fiad mencionó “hay una epidemia de dengue en todo el país, sobre todo acá en el Noroeste; pero la situación no está descontrolada, así que no hay que alarmarse, simplemente hay que tomar las medidas de precaución, que ya las conocemos: descartar todos aquellos elementos o recipientes donde el mosquito pueda reproducirse, sobre todo a nivel peri domiciliario. Usar repelentes, el desmalezamiento, el descacharrado de todo lo que pueda estar cerca de nuestro domicilio. Sabiendo que es un mosquito que vive cerca del domicilio, no se traslada más de 50 metros de donde nació. Entonces, es por eso que es importante tener el peri domicilio en condiciones”.

Para finalizar, expresó “por el momento los casos van a seguir presentes mientras las temperaturas no bajen. El mosquito necesita, para reproducirse, más de 16 o 18 grados de media, y las temperaturas actuales son mayores que esas. Entonces, yo creo que está previsto que esta epidemia siga aún. Está en nosotros, en la población, disminuir el contagio con estas medidas que yo acabo de mencionar”.

Afirmó que en el Materno Infantil “estamos preparados para recibir los casos importantes que puedan haber, que gracias a Dios no son muchos”.