Confirmada la fase final de la Copa Jujuy Energía Viva

Jujuy al día ®- En la sede de la Liga del Ramal se procedió al sorteo de la fase final de la Copa Jujuy Energía Viva. El miércoles 19 del corriente, Defensores de Yuto y Altos Hornos Zapla abren la serie de cuartos en fútbol masculino.

Previo al sorteo, se realizó una reunión entre el Secretario de Deportes, Hugo Flores, Pedro Ruiz, Coordinador provincial de Copa Jujuy, el Doctor Julio Bravo, Presidente de la Federación Jujeña de Fútbol, y los presidentes de las seis ligas afiliadas.

Se trataron diversos temas como ser cada detalle del reglamento dejando en claro algunas cuestiones organizativas, cosa que en el futuro no haya ningún tipo de confusión, por lo que los dirigentes presentes deberán informar en sus respectivas ligas lo que se acordó.

Por otro lado, se comunicó que, desde el Gobierno de la provincia, como años anteriores, se les otorgará a los clubes un subsidio, haya o no clasificado a la Copa Jujuy Energía Viva, todo en el marco del acompañamiento que realizan a las instituciones deportivas.

Además, pidieron por el costo que tienen las ligas que ya comenzaron con sus respectivos campeonatos con el costo de los adicionales más allá que los partidos de Copa, tiene todo cubierto por el trabajo en conjunto que se hace desde el Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Salud con el Same.

Otro ítem, fue la situación irregular de algunos clubes, ya que en caso de no estar al día con la parte administrativa, no podrán acceder al subsidio, por lo que desde la Secretaría de Deportes se pusieron a disposición para consultas y así poder colaborar en lo que sea necesario y los clubes queden en regla.

En cuanto al traslado de los planteles hasta el estadio, nuevamente la empresa de colectivos Flecha Bus será la encargada de llevarlos, tanto en masculino como femenino, por lo que los jugadores se van a trasladar como en el fútbol de primera división.

El fixture de fútbol masculino

El 19 de abril en el Complejo Deportivo Municipal de Yuto, Defensores de Yuto vs. Altos Hornos Zapla. El 26, La Mona 44 vs. Real Caspalá. El 3 de mayo Club Atlético El Carmen vs. Club Atlético San Pedro. El 10 de mayo, Atlético Talleres vs. Club Santa Catalina.

Fixture fútbol femenino

El 20 de abril, en el estadio “Antonio Berruezo”, Monterrico San Vicente vs. Club San José de Barrios. El 27 de abril, Gimnasia y Esgrima vs. Club Social y Deportivo Parapetí. El 4 de mayo, Club Atlético Defensores de Belgrano vs. Club Atlético Independencia. El 11 de mayo, Sportivo Palermo vs. Herminio Arrieta.