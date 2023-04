Plazo fijo: ¿volverá a subir la tasa el BCRA tras el dato de inflación de marzo?

En pocos días se conocerá la inflación de marzo y los analistas en la City arriesgan qué hará el BCRA con la tasa del plazo fijo una vez que se publique el dato oficial.

Jujuy al día ®- La inflación, según los analistas privados que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difundió el Banco Central (BCRA), fue del 7% en marzo, por encima del 6,6% que se registró en febrero. El próximo viernes se conocerá dato oficial, ya que ese día el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y, si se confirman las estimaciones de los privados, la tasa del plazo fijo tradicional perdería mucho terreno frente a ese dato, por lo que el regulador financiero podría disponer cambios en ese sentido.

Tal como se sabe, el economista Christian Buteler explica a Ámbito que “el BCRA no se mueve habitualmente en base a los pronósticos de las consultoras privadas, por lo que habrá que esperar al dato oficial de inflación de abril para ver si modifica la tasa”.

Recordemos que el pasado 16 de marzo, el BCRA subió las tasas del plazo fijo y las Leliqs a 28 días en 3 puntos porcentuales, por que la llevó al 78% (la Tasa Nominal Anual, TNA) lo que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 113,2% a un rendimiento mensual del 6,41%. La medida se implementó luego de que se conociera el dato del IPC de febrero, que fue del 6,6%, y la decisión surgió como respuesta a que, en febrero, el rendimiento real ex-post (respecto de la inflación previa) de la tasa de política monetaria pasó a terreno negativo en el corto plazo (-0,3% de TEM).

Tasa del plazo fijo: inflación, elemento clave

El economista de Econviews Alejandro Giacoia indica que, aparentemente, el dato de inflación de marzo va a ser malo. “En CABA dio 7,1% y, a nivel nacional, esperamos que sea un número similar”. Así, tal como lo señala el economista Pablo Ferrari a Ámbito, “si el IPC correspondiente a marzo de 2023 ronda el 7% y la tasa efectiva mensual (TEM) del plazo fijo es de 6,41%, el instrumento no protege contra la inflación”.

Por ese motivo, teniendo en cuenta que, no se avizora, por ahora, una reducción significativa del incremento mensual de los precios (de hecho, el REM anticipa que el dato de abril sería del 6,3%) Buteler espera que tendrá que subir la tasa del plazo fijo algunos puntos.

En igual sentido, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, opina que, “si tenemos un IPC de alrededor del 7% en marzo, como miden los privados y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) en el IPCBA, vamos a ver algún ‘hike’ de tasa para evitar que se genere una escalada en los tipos de cambio alternativos”.

Y es que, tal como plantea Ferrari, “en procesos inflacionarios de esta magnitud, primero se toma en cuenta el corto plazo porque, en un lapso breve de tiempo, las pérdidas pueden ser cuantiosas”. Explica que esto ocurre en los distintos segmentos de tasas, pero que siempre es importante tener una referencia del instrumento más utilizado por pequeños ahorristas: el plazo fijo tradicional.

La exigencia del FMI y la tasa del Tesoro

Por otro lado, Ferrari menciona que el Fondo Monetario Internacional (FMI) insistió, tras la revisión de metas del último cuatrimestre de 2022, que quiere una tasa real positiva, con lo que los rendimientos nominales deberían ser superiores a los de la inflación.

A lo que, Juan Pablo Albornoz, economista de Invecq agrega que “el Tesoro siguió subiendo las tasas en las licitaciones primarias (colocó LEDES – letras a descuento no indexadas – a una TEA promedio del 124% en marzo).

¿Qué tiene que ver esto con la tasa del plazo fijo? Sucede que el esquema actual con el cual el BCRA define la política monetaria, los rendimientos del Tesoro convalidadas en licitaciones primarias hacen de techo al corredor de tasas, por lo que considera que, “el hecho de que el Tesoro haya subido la tasa le da margen al Central para volver a elevar la de las Leliq y la de los plazos fijos y pases”.

Así, los analistas coinciden en que, frente a una inflación que se aceleró en marzo y una perspectiva mucho más deteriorada para ese índice que algún tiempo atrás, muy posiblemente el Central defina vuelva a subir las tasas.

Cuánto podría subir la tasa del plazo fijo

Sin embargo, todo dependerá de si el BCRA considera que se trata de una suba transitoria o no, dado que, si se toma en cuenta la proyección para abril del 6,3%, la tasa del plazo fijo en 6,41% mensual volvería a ser positiva. Y, por otro lado, habrá que analizar qué sucedió en marzo con la inflación núcleo, según explica una voz de la City. Y es que, en meses anteriores, el BCRA resolvió no subir la tasa porque consideró que ese índice no lo ameritaba, a pesar de la alta inflación general.

Por otro lado, la gran incógnita entre los analistas es, si finalmente se confirma la previsión de que la modificará, en cuánto subirá la tasa del plazo fijo el Central. Reschini calcula que, si quieren empatar un 7% mensual de inflación, habría que llevar la tasa al 85%, pero reconoce que no espera que el BCRA se anime a hacer un ajuste tan fuerte (de 700 puntos básicos debería ser). Y espera, en ese sentido, que “seguramente la van a retocar menos, aludiendo a mejores expectativas hacia adelante, posiblemente”.

Giacoia, por su parte, anticipa que el alza “puede ser dos o tres puntos porcentuales” y considera que ese ajuste no va a tener un impacto mayor sobre cómo siga la suba de precios, sino que “lo que el Central viene buscando es tratar de mantener a raya las cotizaciones libres del dólar”.

“No estoy seguro de que la tasa efectiva mensual (TEM), en el caso del plazo fijo tradicional, llegue a superar el IPC de marzo incluso con un alza”, reconoce Ferrari. Y recuerda al respecto que, en febrero fue de 6,6% y la TEM del plazo fijo tradicional estuvo en 6,41% (no superó el índice de precios).

Todo indica que llegarían novedades respecto de la tasa de interés del plazo fijo en breve. Sin embargo, lo que hará el BCRA será evaluar el costo que esto implica para el balance de la autoridad monetaria, que verá un efecto negativo de esta medida en sus pasivos; las proyecciones inflacionarias, más allá del dato que resulte para marzo; y las perspectivas para la colocación de deuda y demanda de tasas que se presenten para el Tesoro. Esos serán los elementos que determinarán si la sube o no y en qué grado lo haga.

Pilar Wolffelt

Fuente