Lisandro Aguiar: «el intendente hizo anuncios de trascendencia para la ciudad»

Jujuy al día ®- El presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Lisandro Aguiar, hizo un balance del discurso brindado por el Intendente Raúl Jorge, en el marco del acto de Apertura de Sesiones Ordinarias 2023 del parlamento comunal legislativo, brindado el martes por la mañana en instalaciones del Multiespacio del barrio Alto Comedero.

En este sentido, afirmó que «ha sido un discurso muy importante, donde de alguna manera el intendente hizo un recuento de su vida política, de su voluntad de transformación, de sus sueños, sus proyectos, lo que fue concretando a lo largo de todos estos años. De la importancia de no generar la grieta, no profundizarla, de trabajar en conjunto, resaltando incluso la figura del ex gobernador justicialista, Roberto Domínguez, con quien se pudo trabajar y avanzar en este gran espacio que tenemos hoy, que ha sido donado por el gobierno de la provincia durante su mandato, creo que son ejes fundamentales, la voluntad de dejar de lado la grieta pensando en el bien de todos los vecinos».

Más adelante, el edil radical añadió: «El intendente hizo anuncios importantes que son de trascendencia para la ciudad, más ascensores urbanos, más proyectos para seguir pavimentando, para seguir iluminando San Salvador, para seguir generando espacios de encuentro como este multiespacio, ahora vamos a tener lugares similares en Chijra, en Mariano Moreno».

«El próximo 11 de abril se cumplen 10 años de la sanción por parte del Concejo Deliberante de la ordenanza del Boleto Estudiantil Gratuito Universal, tenemos que seguir generando derechos, este tipo de ordenanzas tenemos que debatir este año, seguir generando obras, concretando sueños. El discurso fue muy importante y, por supuesto, con la mayor de las expectativas para este año», finalizó Lisandro Aguiar.

Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Leandro Giubergia, destacó que «creo que ha sido un balance importante, sobre todo en lo que ha venido desempeñando la gestión a cargo del Ejecutivo, con muchas obras que han ido modificando la ciudad, los proyectos que se tiene en carpeta y que están próximos a terminarse».

Más adelante, Giubergia resaltó: «El intendente brindó un mensaje de todo lo que se ha venido haciendo en nuestra ciudad, con todos los temas, desde lo que es por ejemplo la vacunación antirrábica, sin descuidar los servicios propios como el desmalezado. También pensando en hacer una ciudad mucho más inclusiva, con los ascensores urbanos para la gente con discapacidad, para nuestros adultos mayores, así que creo que es un balance positivo».

Mientras que la concejala Verónica Valente, remarcó que «creo que en el discurso faltó un poquito más de rendición de cuenta, porque hoy los vecinos y las vecinas necesitamos conocer un poco más de lo que se iba a hacer y no solamente quizás una cuestión de campaña, sino todo lo contrario. Los vecinos y vecinas de Alto Comedero necesitan saber en obras cuál va a ser lo que va a trabajar, más allá de la candidatura, hay que devolverle más al pueblo, eso es lo que nosotros necesitamos».

A su turno, el concejal Gastón Remy manifestó que «me parece que el intendente habló solo para una parte de la ciudad, los barrios populares o los empleados municipales que tienen que tener dos o tres laburos porque no llegan a fin de mes. No habló de la situación del transporte que va a recibir otro decreto de él para aumentar el boleto, no estuvo mencionado, o sea se repite lo mismo, se habla de una parte de la ciudad, pero a la gran mayoría no se la tiene en cuenta».