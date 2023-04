La sanata de Sergio Berni ya casi supera la proscripción imaginaria de Cristina Kirchner

El ministro de Seguridad bonaerense bajó del helicóptero como si bajara de un tanque. Iba a buscar cámara, no a sumarse a un duelo.

Jujuy al día ®- Maradona dijo sin equivocarse con la intención de decir lo que decía: ahora primero te matan y después te roban. Fue en 2011. ¿Qué cambió? Nada y… ¿no será por eso que al guapo Berni lo guapearon de lo lindo?

El lunes mataron, porque sí, al colectivero Daniel. Duhalde dijo o se dijo que dijo: me tiraron un muerto cuando mataron al fotógrafo Cabezas. Fue en 1997. Entonces la muerte y el robo de todos los días no eran el miedo de todos los días de hoy que supimos conseguir.

Pero Berni acaba de copiar letra, protagonismo y, como todo el gobierno, se saca las culpas de encima: “No sé si no nos tiraron un muerto”, dijo sin medir lo que decía. El muerto era un colectivero al que asesinaron en un territorio que él era responsable de proteger. No se puede hacer el distraído. Lo suyo es show. Lo de los colectiveros es muerte.

Moto. Helicóptero. Pretendida pinta de Rambo. Un soldado que no se arrodilla, como dice que hacen otros. Pero lo que está para que él arregle, sigue y aumenta. No está solo en eso. Lo acompaña todo un gobierno sin soluciones y una oposición metida en su propia interna, como si nada ocurriera a su alrededor. ¿Oyó la política el “nuevo” que se vayan todos? Pareciera que no.

¿Dónde estuvo el gobernador Kicillof? ¿La vice Magario, que fue intendenta de La Matanza? ¿Dónde Espinoza, tantos años intendente de ahí? A ninguno se lo vio ni se lo oyó. Un clásico de los Kirchner. Fernández suspendió obscena pero prudentemente un acto en una intendencia vecina, en la que como en tantas otras del Gran Buenos Aires, mandan asesinatos, robos y droga.

Desde la tragedia de Once, la vice Cristina ejerce con tenacidad el no vi no oí. Algunos siguen su escuela. Berni se empeña en la suya, contraria. El Conurbano bonaerense ya compite con el rosarino. Lo que la gente ve es promesas que son pura sanata y que encima se pretende que las crean. Y el clásico nacional: la culpa es del otro. Yo, argentino es ahora Yo víctima, virtual y más grande que la víctima real. Berni: la gente es más importante que usted por si no lo sabe.

Cámaras que no funcionan. O incompletas. ¿Cabinas blindadas para los choferes? ¿Y para los pasajeros, qué? Que la plata se dio. Que no se sabe dónde fue a parar. Que la culpa es de las empresas. Que es una interna gremial. Que es la rica Ciudad contra la pobre Provincia. ¿Cuántos colectivos funcionan en el Conurbano? Imposible poner un gendarme en cada uno, en cada turno. Es hablar y no hacer. El kirchnerismo tiene una vocación, digamos, garantista para no decir tal vez cómplice. Garantista de los delincuentes, víctimas de la sociedad injusta. En esa sociedad injusta, ¿estarán los colectiveros y demás?

Ojo: el que se vayan todos abarca más que la política. Jueces de puertas giratorias. Sueltas masivas de presos, por supuestas razones humano-sanitarias. Y lo que faltaba: que a los asesinatos de todos los días contra quien tenga la obligación o la mala suerte de pasar por el lugar equivocado, ahora tenemos, para más miedo todavía, estas conjeturas de Berni de mensajes a través de muertos.

Una cosa, y en esto no puede haber equivocación porque de equivocaciones así el país sabe, es el colectivero asesinado. Otra, la reacción contra Berni, después del asesinato. ¿Alguien recuerda alguna agresión así contra un ministro, alguien de alto rango? ¿Una patoteada tan concurrida? Piedrazos sí hubo. Por ejemplo, contra Roca, en 1886, cuando iba a jurar como presidente. Pero el que tiró la piedra fue solo, cuando los ataques en patota eran mal vistos, cosa de cobardes.

De pronto, como hongos, brotan detalles que se plantan sospechosos. Y Berni asombra: argumenta que la policía de Larreta, que lo salvó, lo detuvo. Hay ocho agentes heridos. La sanata de Berni está por superar la proscripción imaginaria de Cristina. Ya nos dijeron que la inseguridad era una sensación. Fecha: 2006. Las fechas de esta nota no son ociosas.

La política no resuelve, sino aumenta, las tres preocupaciones principales de la gente que según las encuestas se alternan en los primeros lugares: inseguridad, inflación, corrupción. Hay otra, solapada, que rige a las tres: por qué pasan años y años sin que aparezcan políticas de Estado para resolverlas.

Vivimos en un nivel de hipocresía tan grande que se hace necesario escribir bien claro: no estamos a favor de ninguna violencia. Pero eso no significa que no se la procure entender. Berni, que siempre quiere mostrar que hace más de lo que hace, bajó del helicóptero como si bajara de un tanque. Soberbio y compadrito. Iba a un duelo popular. ¿Para participar del duelo o para las cámaras de tevé?

Tan experimentado como dice ser, debió medir si no lo podían tomar a mal. Hay demasiadas promesas sin cumplir y demasiada inseguridad sin freno. Los que fueron contra Berni también debían haber medido que era mejor parar que seguir escalando. Mejor que aprendamos esto rápido y de una buena vez. Sabemos en qué termina.

​Ricardo Roa

Fuente