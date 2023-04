Párroco jujeño calificó a los niveles de pobreza como un “escandalo” y aseguró que “no se soluciona con parches”

Además, aseguró que existen varias generaciones de argentinos que perdieron la cultura del trabajo

Jujuy al día ®- En una entrevista con nuestro medio, el Párroco del Santuario de Río Blanco, Germán Maccagno, se refirió a los últimos índices de pobreza difundidos por el INDEC y aseguró que existe una falta de administración que ocasionan el elevado índice.

El religioso manifestó que la pobreza en el país “es realmente un escándalo que un país tan rico como Argentina, que puede dar de comer a medio mundo, tenga esos niveles de pobreza”.

“Eso señala muchas cosas, por un lado la falta de administración, ya que cuando hay tantas riquezas y al mismo tiempo tanta pobreza, por algún lado se está yendo la plata”.

Agregó “los que administran el bien común, tienen que administrarlo de tal manera que alcance. Por otro lado, hay una falla estructural, hay necesidad de crear fuentes de trabajo, porque la pobreza no se soluciona con parches”, afirmó.

“Hay que generar una salida de la crisis cuanto antes, porque si ponemos parches, volvemos a lo mismo de antes, tropezamos con la misma piedra. Hay que cambiar de esquemas. No podemos vivir en una sociedad donde no haya trabajo, la gente tenga que estar changueando, muchos en negro, hay que regularizar las cosas”.

Maccagno mencionó “hay que generar fuentes de trabajo. En Cáritas, por ejemplo, cuando estaba en Perico, promovimos cursos para que la gente se capacite. Pero por otro lado conozco muchos productores que ahora no encuentran gente para trabajar en el campo. Hay gente que quiere dar trabajo y gente que no quiere trabajar o que quiere trabajar en negro, para que le quiten el plan. Los planes de asistencia son necesarios, pero no tienen que ser eternos. Nosotros tenemos varias generaciones de gente que ha perdido la cultura del trabajo, y eso es grave para una sociedad”.

“Es un círculo vicioso que lleva a la Argentina a tener una crisis cada vez más profunda. Por eso digo, hay que cambiar de estilo de vida. No se trata de curar, y bueno, ya está, hay que enseñarle a vivir mejor, que se alimente más sanamente, que cuide sus costumbres. Los argentinos, tenemos que cambiar el estilo de vida y respetar nuestras convicciones más profundas; ese esa cultura que ha nacido, que ha sido cristiana. Estamos deformando todo”, concluyó.