Jujuy: en solo una Vocalía del Tribunal de Familia ingresan 30 demandas por alimentos por semana

Jujuy al día ®- En una entrevista exclusiva con nuestro medio, la titular de la Vocalía 6 de la Sala II del Tribunal de Familia de la provincia de Jujuy, Teresa Lewin Nakamura, indicó que en su Vocalía semanalmente ingresan alrededor de 30 demandas por alimentos, en más del 80% de los casos son realizadas por mujeres.

Además mencionó que ante estos casos buscan llegar a acuerdo entre las partes y resolverlos con la mayor celeridad posible en pos del bienestar de los menores.

Respecto a la cantidad de trámites por cuotas alimentarias, Teresa Lewin Nakamura expresó «el número concreto no lo tenemos, pero varía, lo curioso es que depende de los meses, por ejemplo después de carnaval hay muchas demandas”.

“En esta Vocalía ingresan, aproximadamente, 30 demandas de alimentos por semana”, afirmó.

Explicó que “las demandas de alimentos tienen la particularidad que se tramitan en un proceso rápido, un proceso sumario, que tiene plazos, tanto para el demandado, para contestar demanda, como para resolver la cuestión de fondo, es muy breve. Acá, en la vocalía, si el expediente no se complica por alguna cuestión ajena a lo que es la cuestión alimentaria, lo estamos resolviendo en 30 días, 60 días, como máximo”.

En relación a quien realiza las demandas, comentó “son mujeres, las madres en un 80%; hay también abuelas en algunos casos cuando no existe uno de los progenitores. Pero generalmente son mujeres, en un 80 u 85%».

«Esto quiere decir que generalmente son los progenitores varones los que pagan la cuota alimentaria. Y tiene que ver con esta concepción que tenemos de que la mujer tiene que asumir la crianza de los hijos. Eso va cambiando, pero a nosotros todavía nos queda de que es la madre la que cuida al niño. Además, hoy por hoy, por suerte, los jóvenes asumen también esa responsabilidad. Pero en cuanto al pago de la cuota alimentaria, generalmente es el progenitor, pero es una responsabilidad de ambos”.

Acerca del cumplimiento de las mismas, comentó “la cuestión alimentaria sí o sí se tiene que cumplir, porque es obligación de los progenitores cumplir con el pago de la cuota. Soy muy partidaria de que las partes sean las que resuelvan sus cuestiones familiares, porque me parece que un buen acuerdo, se cumple mucho más que una sentencia. En la Vocalía 6, tratamos que sean las partes las que resuelvan su conflicto”.

“Pero cuando las partes no acuerdan, nosotros tenemos ya un criterio para determinar un monto o un porcentaje que debe pagar el progenitor que no convive con el niño. Si se cumplen, salvo casos que, por supuesto, el progenitor no trabaja o le cuesta conseguir trabajo, hay algunos incumplimientos. Lo que más hay son cumplimientos parciales, por ahí tienen que actualizar y no actualizan, eso se ve mucho. Pero de que se cumple, se cumple”.