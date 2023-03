Jujuy: cambios en la justicia de Familia con la implementación de juzgados unipersonales

Jujuy al día ®- En una entrevista con nuestro medio, la titular de la Vocalía 6 del Tribunal de Familia, Teresa Lewin Nakamura, se refirió a la próxima implementación de los juzgados unipersonales en este fuero, asegurando que de esta manera se estará una forma más ágil, rápida de resolución.

Teresa Lewin Nakamura, expresó “la ley dice que a partir del 3 de abril, aunque no sabemos si habrá prórroga o no, todos los tribunales de familia se convierten en juzgados unipersonales de familia”.

Explicó que “esto significa que todos los jueces pasan a conformar un juzgado unipersonal con resoluciones propias, sin tener que integrar un tribunal para resolver una causa”.

Indicó que esta aplicación Genera que “en los Tribunales de Familia vamos a poder trabajar de una forma más ágil, ya no será como antes, un juez resolverá una causa. Esto no significa que las partes no van a tener garantizada la etapa recursiva, porque se crea la Cámara de Apelación de Familia, que va a estar integrada por dos jueces y que van a revisar las sentencias que los tribunales inferiores, las que vamos a emitir”respecto a la creación de dicha Cámara, sostuvo “en este momento, como nosotros somos tribunal, nuestra cámara de apelación es el Superior Tribunal de Justicia”.

“En este caso, al ser juzgado unipersonal, las decisiones que sean cuestionadas, van a pasar a la cámara de apelaciones y recién, cuando la cámara emita dictamen y no estén de acuerdo, irían al Superior tribunal de Justicia”.

Agregó “la decisión de los juzgados unipersonales; y eso va a garantizar que las partes sepan que, siempre, las decisiones que se toman, van a ser controladas, por alguna manera decirlo, cuando no les gusta el resultado de la sentencia”.