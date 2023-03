Autoridades abordaron el Funcionamiento de Familias Solidarias

Jujuy al día ®- Abordaron con integrantes del programa “Familias Solidarias”, el funcionamiento, admisión, acompañamiento del dispositivo provincial

En el marco de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la ministra de desarrollo humano, Alejandra Martínez y el secretario de protección de infancias y adolescencias, abordaron con integrantes del programa “Familias Solidarias”, el funcionamiento, admisión, acompañamiento del dispositivo provincial que tiene como propósito garantizar a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales institucionalizados, el derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia.

El Sistema de Cuidados de NNyA- Hogares Familias Solidarias bajo la órbita de la Ley de Protección Integral 26.061 y cumpliendo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, contribuye de manera solidaria a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de vulnerabilidad y cuyo interés superior exige que no permanezcan en ese seno familiar. En estos casos, el Estado adopta medidas de protección con la finalidad de resguardar o restituir sus derechos, a través de la incorporación de niños y niñas al cuidado transitorio al Programas de “Familias Solidarias”. Este programa constituye una alternativa a la institucionalización, cuando su familia no puede o no es conveniente que se haga cargo. Es una medida de protección temporal y transitoria que prevé, siempre que sea posible, el retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen.

Durante el encuentro, la ministra Martínez conoció el proceso para ingresar a “Familias Solidarias” y una vez admitida la familia, cómo trabaja la secretaría de protección integral de infancias y adolescencias, para asegurar el cuidado responsable y adecuado del niño, niña y adolescente, incluyendo visitas regulares a las familias, acompañamiento a las responsables de los cuidados, articulación con equipo de las oficinas de derechos, gestiones ante salud por turnos médicos y trabajo en red con el tribunal de familia, hospitales, escuelas y organizaciones. En el dispositivo “Familias Solidaria” interviene un equipo interdisciplinario que trabaja y acompaña a los niños, niñas y adolescentes, a sus familias de origen y a las familias solidarias en todo el proceso.