La salida de Macri descoloca al kirchnerismo que se pregunta: ¿y ahora qué hacemos?

El oficialismo se quedó sin la «figura maldita» y se queda sin hipótesis de conflicto. La decisión que debe tomar Cristina y el paralelismo con la maniobra que ungió a Alberto Fernández hace casi cuatro años.

Jujuy al día ®- Quizás mucho antes de lo que pensaba, el Gobierno comenzó a percibir las dificultades que encierra para la coalición oficial el apartamiento de Mauricio Macri de la competencia electoral. Aquel efecto ocurre más pausado en Juntos por el Cambio. Habrá que ver en qué lugar se coloca el ex presidente durante la campaña. También hay que esperar que los principales aspirantes, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y, más atrás, María Eugenia Vidal salgan a rodar en libertad. Sin el condicionamiento objetivo que implicó desde el 2019 la figura y la indefinición del ingeniero.

La primera prueba la tuvo el presidente Alberto Fernández. Mantuvo en Nueva York una cena con empresarios, inversores y analistas de Wall Street. Debió hablar sobre la crítica realidad económica. Fue recurrentemente interrogado. Defendió su gestión. Cuando se sintió acorralado adjudicó a la herencia de Macri la persistencia de los problemas estructurales irresueltos en la Argentina.

El argumento tuvo sabor a nada en el auditorio. Porque el ex presidente representa ahora poco para el futuro de los hombres de negocios. En especial, desde el último domingo cuando comunico que su ciclo (2015-19) no contará con un segundo tiempo. Título sólo provocador del libro que lanzó en octubre del año pasado.

La falta del “insumo Macri” plantea un serio desafío discursivo y político para el kirchnerismo. Como dijo un dirigente radical, “se ha evaporado para ellos la principal hipótesis de conflicto”. Bastaría para entenderlo con hacer un recuento. El ex presidente fue erigido como “figura maldita” por el discurso oficial en todos los terrenos. Desde ya, por su liberalismo económico que Alberto, en medio de la defensa ante inversores extranjeros, asoció a los tiempos de Carlos Menem. De cuya administración, en una tercera línea, el Presidente formó parte. Ese detalle, con seguridad, no se recuerda en el exterior.

La historia es mucho más rica que ese detalle. Néstor Kirchner, como gobernador de Santa Cruz, fue aliado del Domingo Cavallo, el superministro menemista que ejecutó el plan de convertibilidad. Cristina Fernández lo consideró por entonces y aún después -no ahora- un funcionario idóneo. Incluso por encima de Menem.

La vicepresidenta también responsabilizó a Macri (junto a la Justicia y los medios de comunicación) por su situación judicial cargada de causas de corrupción. Fue condenada a seis años de prisión por la adjudicación de la obra pública en beneficio de Lázaro Báez. También fue denunciado por el kirchnerismo de haber montado una red de espionaje en sus cuatro años de mandato. De tres causas abiertas, en una resultó sobreseído. En otra permanece imputado. En la tercera, fue revocado su procesamiento, pero el trámite no está aún cerrado.

Nadie pudo superar hasta el presente con el “insumo Macri” el récord de Axel Kicillof. Durante una entrevista de 40 minutos el gobernador de Buenos Aires mencionó 44 veces al ex presidente como gran responsable de la crisis argentina. Como Alberto en Nueva York, también Axel se tentó con no dejar pasar, a lo mejor, una de sus últimas oportunidades para sacar provecho: “Macri renunció sin que nadie se lo pidiera”, chicaneó en alusión a su anunció sobre que no será candidato.

La estrategia kirchnerista en estos años siempre encerró aquel objetivo. Polarizar con el ingeniero no sólo para recordar su pésimo final de gobierno. También para intentar fidelizar el voto propio, descontento en muchos casos por la gestión del gobierno de Alberto. Macri en la escena política servía a los fines políticos oficiales. Fuera de ella o en un segundo plano, representará una fuerte devaluación para el relato.

Si se quiere, la maniobra de Macri, al margen de las razones que la impulsaron, producirá un efecto similar a la jugada de Cristina del 2019, cuando ungió a Alberto postulante por delante de ella. Juntos por el Cambio debió lidiar en campana contra una figura, la del actual mandatario, que entonces despertaba expectativas. No es lo que sucede hoy. Ni siquiera las críticas de la oposición a su Gobierno le resultan útiles para polarizar.

Está por verse, todavía, el papel definitivo que adoptará Macri en campaña. Cuanto podrá incomodar a los candidatos propios. Seguro no estará en la línea de fuego que desearía el kirchnerismo. “¿Cómo van a polarizar Alberto y Cristina con Horacio Rodríguez Larreta que ni siquiera levanta el tono de su voz?”, preguntaba un consultor de opinión pública. “¿Cómo lo harán con Patricia Bullrich que nunca gobernó?”, añadía.

La invocación al supuesto neoliberalismo suena lijada. Tal vez Vidal resulte más permeable: fue sorpresivamente en 2015 gobernadora de Buenos Aires, pero después de cuatro años perdió por 14 puntos. Es lo que siempre también se encarga de recordar Kicillof.

El corrimiento de Macri no provoca al kirchnerismo solo la dificultad de para la polarización. También echa sombras sobre cualquier intención de Cristina de rever aquella decisión de no postularse a nada en 2023. Fue tomada bajo el impacto emocional de su condena a seis años de prisión. ¿Cómo volver después de esa impactante afirmación? ¿Cómo hacerlo sin trasuntar, mucho más que antes, la necesidad de fueros futuros por su delicada realidad judicial? ¿Cómo hacerlo si, por otro lado, desapareció el contrapunto político natural que significaba Macri?

El gran dilema, por supuesto, se extiende también a La Cámpora. La organización de Máximo Kirchner desplegó el “operativo clamor” para el retorno de Cristina dos días antes de la renuncia del ex presidente. Cuando se conmemoraron 40 años de la tragedia que desató el golpe de 1976.

El kirchnerismo no tiene nada sin la postulación de la vicepresidenta. Aunque sea, a senadora por Buenos Aires. El nombre de Eduardo De Pedro, el ministro del Interior, encierra pura debilidad. La ilusión de Sergio Massa se diluye al mismo tiempo que aumenta la crisis económica. La reelección de Alberto es un sueño, motor de la intensa pelea que permanece en la coalición oficial.

La salida de Macri del juego electoral sólo agrega más incertidumbre a un proceso cuyo horizonte es imposible divisar. La escena puede sufrir una mutación fuerte. Similar a la que Cristina produjo en 2019. El desconcertado es ahora el kirchnerismo. En aquella ocasión le tocó a Juntos por el Cambio. Podrán existir infinidad de opiniones y análisis sobre los motivos que impulsaron al ingeniero a hacer lo que hizo. No se podrá negar que su vigencia, mejor o peor, estuvo a la par del kirchnerismo después de la crisis del 2001.

Con una salvedad. El PRO irrumpió como una novedad en un sistema bipartidista. El kirchnerismo fue una vertiente de las muchas que en su historia ha tenido el peronismo. Macri pasó por la jefatura de la Ciudad dos veces, estuvo en el Congreso como diputado, ayudó a integrar una coalición opositora que animó el equilibrio del sistema. Fue presidente, sin pertenencia peronista, con mandato enteramente cumplido. Pensamientos al margen, todo ese recorrido político no podría ser atribuido a una casualidad.

Eduardo van der Kooy

Fuente