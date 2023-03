Ex custodio del presidente Raúl Alfonsín expondrá sobre valores e ideas en seguridad

Jujuy al día ®- Daniel Tardivo, ex custodio del presidente Raúl Alfonsín, visita la provincia de Jujuy para dar una conferencia denominada «Aprendamos Valores e Ideas en Seguridad», a realizarse este viernes a las 10 horas en el Centro Cultural «Éxodo Jujeño».

Tardivo, quien estuvo a cargo de cuidar la seguridad del doctor Alfonsín durante 26 años, expondrá sobre seguridad, contando anécdotas y experiencias cosechadas durante la labor desempeñada junto al ex presidente.

Durante la visita que realiza a Jujuy, el ex custodio conoció el Salón de la Bandera, el Centro de Interpretación de la Bandera Nacional de la Libertad Civil y asistió a la proyección de “Experiencia Éxodo”.

“Estoy emocionado y sorprendido con la historia de la Bandera de la Libertad Civil, las batallas y el Éxodo, algo que conocía, pero viendo las imágenes emociona muchísimo. Hay que tenerlo siempre presente”, señaló Tardivo al concluir el recorrido.

Recordando anteriores visitas, comentó que vino dos o tres veces con el doctor Raúl Alfonsín, pero “eran visitas de trabajo por lo que no se podía conocer nada, porque debía acompañar al ex mandatario en todo lo que requería su seguridad”. “Había que acompañarlo en sus viajes, pueblo por pueblo, como lo hacía él ex presidente; eso me gustaba, nunca lo tomé como trabajo o una obligación porque estaba a gusto”, recordó. Respecto a los desafíos de la seguridad, Tardivo explicó “que todo ha cambiado, la tecnología, los medios y eso facilita para que de manera masiva, es decir, por las redes se difunda y se sepa todo lo que pasa de manera muy rápida. Por ejemplo en aquella época no teníamos GPS, todo lo hacíamos a pulmón”, precisó. Finalmente confió estar muy agradecido y sorprendido con el pueblo de Jujuy e invitó a participar de la conferencia que brindará mañana a las 10 horas en el Centro Cultural “Éxodo jujeño”, sito en Bahía Blanca esquina Presidente Perón de la capital jujeña.