Obispo de Jujuy sobre la inflación: “ hoy por hoy, no vemos cómo vamos a salir de esto”

Jujuy al día ®- En una entrevista con nuestro medio, el Obispo de la Diócesis de Jujuy, Monseñor Daniel Fernández, se refirió a el flagelo a nivel nacional y que afecta a cada jujeño, la inflación, asegurando que espera que durante este año electoral, se escuchen y puedan concretar planes para corregir esta situación.

Además, habló brevemente sobre la corrupción en la política, y aseguró que para el que toca dinero del Estado “deberia considerarse pecado”.

Monseñor Fernández manifestó “esto nos afecta a todos, y todos nos vamos dando cuenta. Acá nosotros también tenemos que gestionar, aparte de la fe, la economía de las parroquias, del obispado. He hablado con el administrador y le dije que está saliendo más plata que la que entra, y desde hace mucho tiempo”.

“Estamos viendo cómo ajustamos como en cualquier hogar, porque el nivel de los ingresos de cualquier trabajador, no está a la altura del costo de la inflación, no sé cuándo fue que el salario alcanzó a cubrir la inflación, no me acuerdo, y eso que tengo unos cuantos años”.

Afirmó que “pero este último tiempo, estos últimos años, sobre todo este último, ha sido muy por encima de las recomposiciones salariales. Así que todo eso, nos afecta a todos, con gran inquietud porque, hoy por hoy, no vemos cómo vamos a salir de esto”.

“Estamos todos muy, muy preocupados, realmente. Salimos a comprar cualquier cosa y todo sale mil pesos, mil pesos, mil pesos. Dios quiera que escuchemos propuestas en este año electoral de corrección de esta distorsión económica que estamos viviendo, por la inflación”:

El Obispo recalcó “sobre todo, que uno vea que desde la política, desde donde tienen que encaminarse las cosas, también se cierren los canales de la corrupción, que muchas veces se llevan mucho dinero, que es desarrollo perdido. Los dineros del Estado, son los dineros de todos, y para el que toca peso ahí, debería ser un pecado, público; para que nadie se atreva a hacerlo”.

Para finalizar, Monseñor se refirió a los 10 años de Pontificado de Francisco, expresando “damos muchas gracias a Dios por este tiempo vivido junto al Papa, en esta etapa que nos tocó vivir como argentinos, de sentir tanto orgullo de que alguien de los nuestros ocupara una responsabilidad tan grande en la Iglesia y llevar todo lo que ciertamente la iglesia vive aquí en América Latina, como experiencia de fe”.

“Creo que esto ha sido su gran aporte, el aporte es él mismo, con su experiencia, con su trayectoria, con su vivencia, con su ser argentino y latinoamericano; llevar eso a la iglesia para que esto que es propio y nuestro, forme parte de la riqueza universal, porque sabemos que mayoritariamente, los papas se elegían, no porque tuviera que ser así, sino que de hecho fue así, entre los europeos con su propia visión y su propia realidad y acá entra alguien con una experiencia y una realidad distinta, que creo que ayuda mucho a la integración universal”.