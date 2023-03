Cuidado de Bosques Nativos: Morales entregó 92 millones de pesos a 125 beneficiarios

Jujuy al día ®- El Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, junto a la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Zigarán, y el Ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir, encabezaron en instalaciones de Conectar Lab el acto de entrega de 92 millones de pesos a 125 beneficiarios en el marco del cumplimiento de la Ley de Conservación y Enriquecimiento de Bosques.

El Gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, recordó su paso por el Senado cuando se trabajó en su elaboración, y afirmó que su sanción significó un hecho importante y un avance en el desafío de cuidar, enriquecer los bosques, y a partir de allí, luchar contra el cambio climático.

Sostuvo que la postura de Jujuy, en su desafío de ser una provincia verde, es frenar el calentamiento global, y en tal sentido, señaló que la Argentina no escapa a los impactos de esta situación, reflejándose en hechos concretos en diversas partes del país.

Estas consecuencias suponen una merma importante en la producción, representado en unos 25 mil millones de dólares que no van a ingresar al país, y que, de ésta cifra, unos 7.500 millones de dólares no ingresarán al fisco.

El cambio climático trae menor rendimiento de producción en azúcar, con menos superficie de cultivo, ejemplificó el gobernador. Morales recordó que hay incumplimientos de parte de los principales países que se comprometieron para aportar recursos en base al Acuerdo de París, lo cual trae aparejado complicaciones en el avance para la lucha contra el cambio climático. El mandatario, adelantó que en mayo está previsto un viaje a China para una firma de ampliación de contrato de 200 megavatios para Cauchari lo que traerá más beneficios en mano de obra, y que llevará de 315 a 515 megavatios y que ya se puso en marcha el sistema de generación distribuida que son 98 megavatios y de los cuales ya se empezaron con los primeros 48 megavatios. Y que hay posibilidades de sumar 200 megavatios en El Pongo. “El camino hacia la energía renovable en Jujuy es un camino imparable, vamos en esa dirección con un desarrollo científico tecnológico que empuja este cambio”, afirmó Morales. Además, hizo hincapié en los incendios que afectan a los bosques, una problemática que trajo pérdidas de 53 mil hectáreas en los últimos 5 años a Jujuy. Estas situaciones se dieron en varios lugares del país y regiones importantes del planeta. Indicó que hay un desafío en el cuidado, conservación, preservación de los bosques, una causa que hay que abrazar y luchar. Asimismo, ponderó el programa GIRSU y su implementación exitosa en Jujuy, siendo la gestión de los residuos una parte central de esta política de Estado que se lleva adelante en la provincia desde el 2015. Morales destacó que la provincia esté al día con las rendiciones de cuenta que exige la normativa junto a Misiones, a pesar de que las demás jurisdicciones no lo están. En relación al Fondo Verde para el Clima, Morales indicó que existe una discriminación a Jujuy, siendo que la provincia es una de las que más cumple, porque además la lógica de manejo de dicho fondo es otorgarles más fondos a los que cumplen. Además apuntó, que a fin de año esperan poder entregar los 200 millones que están previstos para el presente año 2023 por la Ley 26331. Por último, ponderó el rol de la Universidad Nacional de Jujuy, ya que forma parte de la misma tarea, y con la misma responsabilidad institucional. Por su parte, la Ministra de Ambiente y Cambio Climático, María Zigarán, indicó que en la jornada se entregaron fondos correspondientes a la Ley 26.331 de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos, que es una normativa del 2009, la que permitió frenar la deforestación en Argentina y compensar a los titulares de los bosques por los servicios ambientales que prestan. Explicó que esta ley genera un fondo que se distribuye a aquellos titulares que conserven bosques nativos. La idea de esta ley es favorecer la conservación de los bosques y el manejo sostenible de los mismos. La funcionaria provincial precisó que se entregaron 92 millones de pesos a 125 beneficiarios que respondieron a la convocatoria 2022, y en tal sentido, indicó que se están financiando planes de conservación, planes de manejo sostenible, que son planes que permiten un trabajo de tipo forestal. Zigarán recalcó que Jujuy y Misiones son las únicas provincias que están al día en las rendiciones de cuenta en las transferencias de la Ley de Bosques, por eso es un logro haber garantizado que todos los años se puedan hacer estas transferencias, y que desde comenzó la gestión en el año 2015, se puso orden en la situación compleja que tenía la provincia en la materia ya que no existían rendiciones de cuenta desde el 2012. La titular de la cartera de Ambiente y Cambio Climático indicó que hay beneficiarios principalmente de la región de Yungas a los que se suman de otras partes de Jujuy. Zigarán comentó que existe un incumplimiento de parte de Nación de asignar un 0.3% del presupuesto a la mencionada ley, y que no se está cumpliendo desde hace mucho tiempo, reclamo ya planteado al COFEMA y que, además, esperan una compensación a las provincias que cumplen con la ley y que se genere un sistema de estímulo, principalmente para los productores que hacen un gran esfuerzo. Además, recordó que Jujuy bajó los índices de deforestación, y que por esta razón se accedió a recursos del Fondo Verde del Clima, un programa de Naciones Unidas que compensan a aquellas naciones que reducen las emisiones por evitar la deforestación, y Jujuy es parte de esto. En tanto, el Ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Sadir, puso de relieve la rendición de cuentas al día que la provincia lleva adelante en las requisitorias que prevé la normativa nacional, algo que no se observaba en años anteriores. Sadir indicó que esta situación de tener todo ordenado permite una mejor gestión y posibilidad de acceder a otros programas. Asimismo, puso en valor el trabajo de la cartera de Ambiente y Cambio Climático para normalizar la situación en poco tiempo y que todos se pudieran beneficiar. Estuvieron presentes además de los mencionados, los Ministros de Educación, Teresa Bovi; de Trabajo y Empleo, Gaspar Santillán; de Desarrollo Humano, Alejandra Martínez; de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; de Seguridad, Luis Martin; de Infraestructura, Carlos Stanic; el Senador Nacional Mario Fiad; la diputada provincial Gabriela Burgos; el Rector de la UNJU, Mario Bonillo; funcionarios de las carteras ministeriales mencionadas.