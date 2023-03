Jujuy: dos sujetos fueron detenidos por distintos casos de violencia de género

Jujuy al día ® – Efectivos policiales de la Seccional 3ra y de la Sub Comisaría San Francisco de Álava, en la jornada del jueves y hoy viernes 24 de marzo, procedieron a la detención de dos hombres de 47 y 52 años de edad, los cuales tenían pedido de detención en relación a las denuncias realizadas por sus ex parejas en cuanto a Violencia de Género. Los procedimientos se llevaron a cabo en el barrio Chijra y en barrio Ex Azopardo, en tanto que ambos sujetos quedaron a disposición de la justicia.

El primer procedimiento ocurrió en horas de la tarde alrededor de las 13:00, en cercanías a un edificio público de salud, ubicado en el barrio Chijra,. Dónde luego de tareas de investigación y recopilación de datos se logró detener a un hombre de 47 años, con domicilio en barrio Belgrano, el cuál se encontraba prófugo de la justicia por un hecho de Violencia de Gęnero, entre otras causas.

La segunda intervención sucedió en las primeras horas de hoy viernes, ya que los policías contaban con la orden de detención emanada por la Fiscalía, a raíz de esto se procedió a la detención de un hombre de 52 años, con domicilio en barrio San Francisco de Álava. El mismo tenía pedido de captura por Violencia de Género.

Cabe señalar que ambas personas quedaron alojadas en las dependencias policiales a disposición de la justicia, asimismo se hace notar que se continúa trabajando en las denuncias registradas. Si necesitas ayuda llama al 911 o al 144 o dirígete a la comisaría más cercana.