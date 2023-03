Canasta básica en tensión: por qué falta arroz en las góndolas y qué pasará con el valor de la yerba

En el primer caso, la sequía generó enormes perjuicios y muchas empresas demoran las entregas, ante la imposibilidad de trasladar los mayores costos. El Gobierno prevé convocar al sector

La sequía ya comenzó a generar problemas importantes en la elaboración de alimentos de la canasta básica y la menor oferta está presionando fuerte sobre los costos, por lo que las empresas productoras empiezan a advertir que no podrán sostener los precios acordados con el Gobierno, en el marco del programa Precios Justos. Ya está ocurriendo con el arroz, y si bien no se percibe en todas las góndolas, la problemática podría agravarse en los próximos meses debido a una cosecha con grandes pérdidas producto de la falta de lluvias.

Así lo pudo corroborar Infobae al recorrer algunos comercios y constatar con diversas fuentes del mercado mayorista y de las grandes cadenas de supermercados. En una de las empresas del canal afirmaron que en las últimas semanas comenzaron a llegar listas de algunas empresas con aumentos de hasta 50% a raíz de la fuerte caída en la producción de arroz y que al ser rechazadas -por el acuerdo que existe con el Gobierno-, frenaron las entregas. No sucede con todas las marcas. En una de las grandes productoras afirmaron que por ahora no están teniendo problemas con el abastecimiento, pero alertaron que “va a ser un problema en las próximas semanas” por la mala campaña.

“Por ahora no tuve problemas, pero los proveedores me avisaron que hay poca producción y va a faltar. Algunos pedidos se demoraron, pero por ahora las principales empresas me entregan”, explicó el dueño de la cadena minorista y mayorista de Córdoba Tadicor, Santiago Tarquino. El comerciante agregó que hay menos producto y con otros costos, por lo que la limitación que tienen las empresas productoras de aumentar hace que cuotifiquen las entregas.

Por su parte, Nicolás Vaccaneo, de la cadena mayorista Masivos (Mataderos), afirmó que tiene los mayores faltantes en los arroces más económicos. “Esas empresas me están entregando muy poco; hoy tengo pero muy poco stock. Donde más producto tengo en las principales marcas”, manifestó el empresario.

Algunas empresas pudieron trasladar sus mayores costos a los precios en algunos supermercados, pero en otros no lo lograron debido al acuerdo que existe con el Gobierno de que todos los productos deben ajustar 3,2% como máximo hasta junio.

En la Secretaría de Comercio tienen conocimiento de esta situación y analizan convocar al sector para discutir acerca de la problemática y buscarle una solución. ¿Tal vez alguna autorización de aumento mayor? Hoy el kilo de arroz en góndola oscila entre los $300 y los $400, a excepción de los arroces especiales que cuestan el doble.

“Estamos al tanto de la situación. Ya nos venían anticipando que los precios estaban muy rezagados y que el escenario se complejizaba con la sequía, por lo que se va a abrir un canal de conversación con algunas empresas”, aseguraron en Comercio.

Fuentes de una empresa productora que prefirieron mantener el anonimato afirmaron que frente a las proyecciones climáticas que anticipaban por lo menos una sequía como la del año pasado, “este año se plantó un 40% menos y de lo sembrado, un 10% no pudo terminar de regarse”. A esos porcentajes se le deben sumar las pérdidas de calidad, que este año se espera serán mayores por la falta de lluvias.

“Los costos para el productor subieron mucho y ahora eso se agrava por la menor cosecha y menores rendimientos. Va a haber problemas de abastecimiento porque va a haber faltantes”, dijo el dueño de una de las firmas productoras de arroz, al tiempo que agregó que una de las políticas de la compañía fue restringir algunos negocios por una cuestión de rentabilidad, como por ejemplo las marcas propias de los supermercados. “Tratamos de cuidar la mercadería desde ese punto de vista”, puntualizó.

El arroz es un cultivo de primavera-verano y se cosecha en otoño, pero requiere de 90 días de lluvias. Por eso, la situación es más que complicada, especialmente en aquellas zonas en donde se riega mediante represas, como las plantaciones del norte de Entre Ríos y el sur de Corrientes.

¿Qué sucederá con el precio de la yerba?

En el caso de la yerba, un producto que también integra la canasta básica de los argentinos, tendrá un ajuste de la materia prima en los próximos días. Sucede que cada seis meses se renegocia ese valor y justamente hoy se realizará la cumbre del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), conformado por representantes de la Secretaría de Agricultura, la industria y los productores. En ese marco, se busca llegar a un acuerdo y, de no lograrlo, lauda Agricultura.

En la industria especulan con que haya un aumento importante de la materia prima, que representa entre el 75% y el 80% del costo del paquete de yerba, y que ello empujará a una negociación entre las compañías y el Gobierno por los precios del producto en góndola. Actualmente, el kilo de yerba cuesta entre $600 y $1.000, según la marca.

Natalia Donato

