Jujuy: dos fuertes sismos hicieron temblar la provincia

Jujuy al día ®- Con menos de una hora de diferencia; se registraron dos fuertes sismos en el territorio de nuestra provincia, uno de intensidad de 5.2 y otro de 6.3.

El primero de ellos ocurrió a las 12.18 con epicentro a 157 km al NO de San Salvador De Jujuy; 192 km al NO de Salta; 30 km al SO de Susques -23.495 (lat) -66.631 (long).

Este temblor fue de 5.2 de magnitud a una profundidad de 228 km. Y fue calificado como “sentido”.

El segundo ocurrió a las 13 horas, y tuvo prácticamente el mismo epicentro.

El mismo ocurrió a 163 km al NO de San Salvador De Jujuy; 194 km al NO de Salta; 41 km al SO de Susques -23.540 (lat) -66.730 (long).

La magnitud de este sismo fue mayor al primero, alcanzó los 6.4 puntos y una profundidad de 227 km.