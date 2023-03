Cómo impacta la inestabilidad bancaria mundial en la Argentina

Los especialistas creen que los factores internos presionan más sobre la economía que los externos; sin embargo, la política de tasas de la Fed, la posibilidad de una entrada en recesión mundial y la caída en las commodities serán de relevancia para el país

Jujuy al día® – Los índices argentinos no estuvieron exentos de la caída mundial del lunes y miércoles pasados. El desplome de un banco, el Silicon Valley Bank, y la posibilidad de caer de otro, el Credit Suisse, se reflejaron en el riesgo país, los bonos, las acciones y la cotización de los dólares.

El temor y la incertidumbre sobre el sistema bancario global y las consecuencias que podría traer, entre otras cosas, en la política monetaria de Estados Unidos, abren el interrogante de cómo podría impactar localmente la crisis global.

Los cuatro bancos de origen nacional que cotizan en la bolsa de Estados Unidos sufrieron importantes bajas: los ADR de BBVA cayeron 7,7%, mientras que los de Banco Macro, 8%. También se vieron arrastrados los papeles de Grupo Financiero Galicia (cayó 6,2%) y los de Banco Supervielle (bajaron -9,5%). Hoy recuperan, muy levemente, parte de su pérdida, en línea con los movimientos internacionales.

También la bolsa argentina cerró mayormente en rojo ayer, y las entidades bancarias sufrieron la peor parte. El S&P Merval cayó ayer 4,8% frente a la rueda anterior, mientras que BBVA, -7,5%, banco Supervielle, -6,7% y Banco Macro, 6,1%. ¿Podría algún banco argentino sufrir una situación similar a la vista en otros países del mundo?

La respuesta de múltiples analistas es que no, en principio. Moody´s, la reconocida calificadora, descartó que haya un impacto en América Latina. Nery Persichini, head of Research & Strategy de GMA Capital, aseguró que una caída bancaria en argentina como derivación del contexto externo no es un escenario con elevadas probabilidades. “Los bancos argentinos tienen otros riesgos. El más importante es el ligado a la proporción creciente de títulos públicos y Leliq en relación con sus depósitos. Cualquier problema de deuda en pesos en el futuro (reperfilamiento, canjes forzosos, etc.) podría activar inconvenientes en sistema financiero con una potencia no vista en 20 años”, explicó.

En línea similar opinó Augusto Posleman, director de Portfolio Personal Inversiones. El analista considera que el rescate ofrecido por la Fed en EE. UU. contendrá la crisis a nivel mundial, por lo que no llegaría a surtir efectos en el sistema bancario argentino. Comentó: “Ya dijo que va a hacerse cargo del 100% de los depósitos de los bancos caídos, y tampoco ocurriría porque aseguró liquidez al resto del sistema financiero en su totalidad. Esto calmó mucho al mercado”.

Sin embargo, la evolución de los mercados locales pareció ir en línea con el panorama internacional. Los analistas creen que las consecuencias en la Argentina no serían de gran tamaño si se logran contener los desplomes, como realizó tanto la Reserva Federal de Estados Unidos, en el caso de SVB y Signature Bank, y el Banco Nacional Suizo, en el caso del Credit Suisse. Los mayores inconvenientes podrían ocurrir si el mundo entrara en un resquebrajamiento de su sistema financiero o bien, si comenzara una recesión generalizada.

“No creo que impacte la inestabilidad financiera, no es un tema de solvencia, es un tema de administración de los bancos. Es una corrida bancaria poco tradicional. Antes ocurría cuando estafaban o no pagaban los créditos. Vivimos otra en Gran Bretaña y se superó sin inconveniente. No creo que tenga un impacto en Latinoamérica. Acá pesan más los problemas propios”, opinó Salvador di Stefano, economista.

Los economistas de Abeceb también consideran que la Argentina tiene una situación de aislamiento respecto de estos acontecimientos. Sin embargo, piensan que podría impactar en la deuda en dos formas. La primera es que deprime los bonos en dólares y aumenta el riesgo país. Respecto a la segunda, dijeron: “Si las turbulencias continúan deprimiendo el valor de los bonos en dólares, las tesorerías podrían optar por deshacerse de los bonos en pesos y pasarse a los títulos en dólares complicando el refinanciamiento de la deuda en pesos, lo que podría derivar en una mayor emisión monetaria y, consecuentemente en un nuevo proceso de aceleración inflacionaria (esto sucedió el año pasado durante la mini-crisis de deuda de Guzmán, cuando los bonos en dólares estaban extremadamente baratos y ante la incertidumbre, las tesorerías decidieron adquirirlos, complicando las licitaciones de la deuda en pesos”.

Él considera que el único contacto que la Argentina tiene con el mundo es la economía real. “En la economía financiera no tenemos ningún contacto, ninguna empresa nuestra coloca acciones en Wall Street ni colocamos bonos internacionales”, agregó. El problema sería que el mundo entre en una contracción, caiga el precio del petróleo, el gas, la soja, el trigo y el maíz y eso afecte nuestras exportaciones. “Si las materias primas no bajan, no nos afecta”, concluyó.

El especialista apuntó que tras la invasión de Rusia a Ucrania, las materias primas alcanzaron varios “estrafalariamente” altos. El maíz ahora vale cerca de un 40% menos que un año atrás. Los futuros 2024 están entre un 10% y un 20% debajo de lo que están hoy. Apuntó al respecto: “Ahí vamos a tener un problema”.

De igual manera, se sentirá el impacto negativo de la inestabilidad mundial. Uno de los motivos, de acuerdo a Posleman, es que la política de la Fed y la tensión global genera más salida de inversiones en activos de riesgo, como es el caso de emergentes y la Argentina en particular, hacia inversiones más seguras. La Reserva Federal de Estados Unidos se debate entre la posibilidad de mayor contagio del crash de los tres bancos en la última semana y la persistencia de la inflación de cara a una importante decisión que deberá tomar la semana que viene. Por ello, se espera que su titular, Jerome Powell, junto con el directorio de la Fed, comuniquen cómo continuará la suba de tasas que implementó para intentar domar el aumento generalizado de los precios, derivado de la emisión monetaria realizada tras el impacto de la pandemia de Covid-19. Esa decisión será de importancia para la Argentina.

“Si bien la tasa de interés puede bajar por este motivo transitoriamente, el efecto fly to quality es más negativo para la Argentina. Esto se vio en aumento del riesgo país de los últimos días. La Argentina necesita de inversiones en la economía real y de financiamiento, y para esto es importante que haya estabilidad en el mercado financiero internacional”, cerró Posleman.

Camila Dolabjian

Fuente