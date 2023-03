Jony Viale: “Manikomio”

En su habitual columna de LN+, el periodista contó cómo es un día en la vida de un argentino común y apuntó contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Jujuy al día® – Vos sabés que… la palabra “manicomio” viene del griego;

“manía” en griego quiere decir “locura”,

“komion” en griego quiere decir “cuidar”.

Entonces “mani-comio” es el lugar donde cuidan a los locos;

¿Qué es la locura? Es la privación del juicio de la razón;

Una persona que directamente no razona; no está; no comprende; no conecta; no piensa; se fue; está en otro lado;

Y la locura siempre estuvo mezclada con el poder.

Había un emperador en Roma -Tiberio- que estaba re loco;

Tenía un cuarto especial para la pedofilia; un enfermo;

El tipo era tan loco, era tan enfermo, que se sentaba a ver cómo niños y niñas tenían relaciones;

no gobernaba; se la pasaba en ese dormitorio;

La pregunta es: ¿por qué no nos damos cuenta que estamos en manos de gente no apta y no conectada con el mundo real?

Esta es la locura que nos gobierna en Argentina;

primero: la vicepresidenta de la Nación finge ser opositora;

segundo: la vicepresidenta de la Nación finge estar proscripta;

tercero: la vicepresidenta de la Nación habla de temas que no le importan a nadie:

La Corte

Hornos

Borinsky

Bruglia

Bertuzzi

Gemignani

Rosatti

Pepin Rodriguez Simón

El Consejo de la Magistratura

Vos pensá conmigo qué le pasa a la gente mientras Cristina habla de temas que solo le importan a ella;

Recorramos juntos un día en la vida de un argentino común y corriente;

6:30 a.m te levantás y no hay luz.

De hecho, hoy mismo tuviste 35.000 usuarios sin servicio eléctrico en AMBA con 38 grados de sensación térmica;

Pero el presidente te dice que todo es un gran sabotaje;

¿Saqueos dijo el presidente?

Se confunde sabotaje con saqueos…

¿Por qué será?

En fin… vuelvo a la vida cotidiana de un argentino común y corriente;

Ya son las 7 de la mañana; hay que lavarse los dientes pero se acabó la pasta;

hay que comprar otra pasta;

Dato: solamente en febrero las cremas dentales aumentaron 28,2%

Acá tenés los 11 productos que más subieron de precio solamente en febrero:

+37,3% desinfectantes

+28,2% cremas dentales

+23,3% huevos

+22,0% carnes

+12,9% enlatados de pescados

+12,3% flanes

+11,4% jabón en barra

+11,3% mermelada

+10,5% yogures

+10,3% nuggets

+9,4% pastas secas

Ahora mirá los 10 productos que más aumentaron en el último año:

+172,0% azúcar

+159,4% rollo de cocina

+157,4% pastas secas

+151,2% harina

+145,0% pan de molde

+143,9% aceite

+142,2% huevos

+140,5% pañales

+139,9% flanes

+137,8% jabón de tocador

Pero tranquilos, porque viene Alberto y te dice que toda esta inflación es es “auto-construida” y no es real… “está en la cabeza de la gente”

“Gran parte de la inflación es autoconstruida, está en la cabeza de la gente”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una foto subida por el Presidente en su cuenta de Twitter

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en una foto subida por el Presidente en su cuenta de Twitter

Sigamos con la jornada del argentino promedio;

8 de la mañana; hay que llevar a los chicos a la escuela;

problemas: en la puerta del colegio te enterás que no hay clases por la ola de calor

Diario Perfil: por la ola de calor, al menos 50 escuelas suspendieron las clases en Provincia de Buenos Aires…

Pero, por suerte, el señor Roberto Baradel jefe del gremio docente, está muy metido con el tema;

Nunca lo olvides;

paros de Baradel:

62 a María Eugenia Vidal

0 a Axel Kicillof;

¿y Kicillof? Regalando viajes de egresados para los chicos;

plata para ventiladores no hay;

plata para viajes de egresados sí hay;

gestión Kicillof;

Pero sigamos con la jornada de un argentino laburante de clase media;

8.30 a.m. te tomás el colectivo para ir a trabajar;

Al rato el tránsito se detiene…

¿Por qué? Porque hay un piquete.

Te recuerdo que durante 2022 hubo 26 piquetes por día en todo el país;

récord histórico;

de pronto, un automovilista se cansa y se altera y se pone violento porque no llega al trabajo;

¿Qué termina pasando? La policía lo detiene.

Excelente; los piqueteros cortando la calle y la policía no hace nada;

el automovilista

detenido por quejarse;

Argentina, no lo entenderías;

pero sigamos… ya en el trabajo llegamos a la 1 del mediodía; hora del almuerzo;

hagamos la cuenta:

Una porción de pizza: $ 380

Una empanada: $ 350

Una gaseosa: $ 540

Total: $ 1.300

Por 22 días de trabajo: son $ 28.600

Ingreso medio en Argentina, según el Indec: $ 80.435 = u$s 271

Algo no está bien; pero no te preocupes porque el presidente dice que la gente espera “2 horas” para comer afuera;

3 de la tarde; mientras estás laburando, viene un compañero de trabajo con el rumor de que la empresa se va a rajar del país;

te ponés a pensar: ¿es posible que eso suceda?

Es raro… sin embargo… dato oficial del Ministerio de trabajo: en los últimos 10 años cerraron 60.000 compañías.

Desde 2019 se fueron del país 22 multinacionales;

Te vas del trabajo con un nudo en el estómago;

5 de la tarde; la vuelta a casa;

¿Qué sucede? Al llegar a la estación te encontrás con un paro sorpresivo de trenes;

mientras tanto lo ves llegar a la reunión de la CGT al sindicalista Andrés Rodríguez de “UPCN” con su Audi A6 cero kilómetro que vale us$ 124.000;

Vos, estás sin tren por el paro; pero el sindicalista anda en su Audi-A6

Te preguntas: ¿Cómo puede ser que haya paro de trenes siendo que “ferrocarriles argentinos” es la empresa que más empleados tiene en todo el país?

Principales empleadores del país:

Trenes argentinos: 30.102 empleados

Personal: 23.000 empleados

YPF: 21.320 empleados

AFIP: 21.000 empleados

Cencosud: 20.975 empleados

Correo argentino: 18.000 empleados

Es decir, de las 6 empresas con más empleados, 4 son del estado; pero de alguna manera te la arreglás para viajar;

7 pm; llegás a tu barrio en el Conurbano; caminás un par de cuadras y sos testigo de un tiroteo de narcos contra la policía;

Te cuento que esto no es Rosario; es Ciudad Evita, partido de la Matanza, pero no te preocupes porque Aníbal, el Ministro de seguridad te dice que la inseguridad está en tasas europeas;

y por si fuera poco, Gabriela Cerrutti, la portavoz del presidente, te dice que te quedes tranquilo;

porque en la ciudad la inseguridad sube pero en la provincia la inseguridad baja.

Por fin en casa… tuviste un día tremendo;

Sin luz

Inflación

Paro docente

Piquete

Paro de trenes

Inseguridad;

Te acomodás para comer; picás algo; prendés la tele; ¿y quién aparece? ella; la jefa; la condenada; hablando de “lawfare”.

¿Te das cuenta? Es la misma Cristina de siempre diciendo las mismas pavadas de siempre;

La que cobra $ 7.673.000 por mes mientras los jubilados ganan $ 58.000;

la que tiene 50 custodios mientras a vos no te cuida nadie;

la que tiene 2 choferes y auto blindado pero vos viajás en bondi;

la que se atiende en la suite presidencial del sanatorio Otamendi mientras vos esperás 3 meses para operarte la columna en un hospital público;

La que le importa un carajo todo lo que te pasa;

Lo único que le preocupa es llegar a su casa y comer chocolates de Rapanui.

Opiniones libres; hechos sagrados.

Jony Viale

Fuente