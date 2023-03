Concejales y funcionarios municipales recorrieron las obras en el mercado municipal 6 de agosto

Jujuy al día ®- Acompañados por funcionarios municipales, ediles capitalinos realizaron una visita a las obras que se están concretando en el Mercado Municipal 6 de Agosto, ubicado entre las calles Alvear y Balcarce en pleno centro de la ciudad, donde observaron el importante avance en las tareas que se efectúan para poner en valor el edificio histórico.

Participaron del recorrido el presidente del Concejo Deliberante Dr. Lisandro Aguiar, acompañado por los ediles Leandro Giuberguia, José Rodríguez Bárcena, Mario Lobo, Patricia Moya, María Galán y Melisa Silva. Junto a ellos y explicando cada una de las tareas encaradas, los funcionarios municipales: Gastón Millón, Secretario de Gobierno; Aldo Montiel, Secretario de Obras Públicas; Adriana Díaz, Secretaria de Planificación y Modernización; Luciano Córdoba, Secretario de Cultura y Turismo; y Marcos Santos, Director General de Planeamiento Urbano y Territorial.

Al respecto, el presidente del deliberante capitalino, Lisandro Aguiar, manifestó: «Este es un mercado histórico que tiene características patrimoniales propias que se está recuperando. Además, tuvimos un debate importante en el Concejo Deliberante cuando adherimos al plan maestro de Obras Públicas, cuando lo incorporamos al presupuesto municipal a este gran proyecto, que de alguna manera da trabajo y revitaliza este sector, que permite que vecinos y turistas tengan un nuevo espacio de encuentro».

En este sentido, añadió: «Es muy gratificante ver como se está trabajando, felicitar al Intendente «Chuli» Jorge, al equipo de la Municipalidad, serán 38 puestos, 14 gastronómicos, manos de obras, fuentes de trabajo y destacar también que se ha trabajado con los puesteros originarios para que puedan preservar su fuente de trabajo, para que mejoren la calidad de la prestación del servicio, con la idea de brindar a los vecinos y turistas un gran espacio para todos».

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas, Arquitecto Aldo Montiel, destacó que «hay que recordar que es una obra de 1937, la cual se dispuso que siempre había que trabajar primero y principal en el refuerzo estructural de la misma, había que devolverle la estabilidad. Hoy en compañía de los concejales es un placer poder mostrarle el trabajo que se está realizando aquí. La obra está en un 85%, esto tiene que ver con el avance de obra que ejecuta la municipalidad, en los próximos 10 días vamos a invitar a los puesteros que a través de la licitación correspondiente ya están pre-adjudicados cada uno de los locales. Nos queda poco, se hizo mucho esfuerzo y la verdad que esperamos que los vecinos puedan disfrutar una obra que permite recuperar luego de muchos años este emblemático edificio».

Por su parte, el concejal Leandro Giubergia valoró las tareas que se concretan, expresando que «es importante sobre todo recorrer las obras, tuvimos una discusión bastante subida de tono en el Concejo Deliberante con respecto a lo que estaba pasando y que era lo que iba a acontecer con los puesteros, y hoy vemos todo el trabajo que se viene haciendo. Se puede ver las estructuras, como se han ido reforzando, ya que existía un serio riesgo de poder llegar a colapsar. Este mercado va a generar un lugar realmente importante en la ciudad, como es la referencia en todos los lugares del mundo, el mercado es como siempre el corazón de la ciudad».

Más adelante, Giubergia acotó que «aquí se puede encontrar diferentes tipos de cosas, los visitantes van a poder satisfacer las necesidades gastronómicas porque habrá bastante variedad, me decían que habrá alrededor de 14 puestos de comida, esto significa dotar a este lugar importante de un interesante atractivo para la ciudadanía, ya que podrán venir a comer, esparcirse, hacer las compras y también para que nuestros visitantes se vayan realmente gustosos de haber estado acá».

Por último, la concejala Melisa Silva señaló que «es una obra que venimos siguiendo desde que empezó y ahora verla materializada, que ya está casi lista, me parece algo súper impresionante, muy lindo, estoy muy orgullosa de lo que se está haciendo. Me parece importante un detalle que me acaban de contar, que la mayoría de los puesteros que estaban en los inicios están volviendo, así que están cada uno haciendo su planificación para poder reabrir sus locales. Debemos recalcar que todos los puesteros recibieron una capacitación específica para lo que será esta nueva etapa del mercado municipal. Es emocionante ver este edificio como un espacio nuevo, verlo reconstruido, recuperado con nuevas propuestas, la verdad que me genera mucha expectativa y muchas ganas de verlo terminado para que los vecinos de la ciudad podamos disfrutarlo», finalizó.