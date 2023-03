Cinco de ellos Especializados en Violencia de Género

Jujuy al día® – Durante un acto realizado en horas de esta tarde asumieron nueve fiscales en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), cinco de ellos especializados en Violencia de Genero para actuar en San Salvador de Jujuy y las circunscripciones del interior de nuestra provincia.

Como fiscales de Instrucción Penal Preparatoria fueron designados los doctores Matías Fernando Mora García; Rodrigo Gabriel Fernández Ríos; Juan Luis Sorbello y Guillermo Miguel Beller.

Especializados en Violencia de Género: las doctoras Leila Edith Rodríguez (Circunscripción Humahuaca); Romina Celeste Núñez (Perico); Natalia Fabiana Segovia y María Emilia Curten Haquim (San Salvador de Jujuy) y el Dr. Augusto Sebastián Baiud Luraschi, para la Circunscripción San Pedro.

La ceremonia fue presidida por el fiscal general del MPA, Dr. Sergio Enrique Lello Sánchez, estando acompañado por las juezas y jueces del Superior Tribunal de Justicia: Laura Nilda Lamas González, María Eugenia Nieva; Mariano Gabriel Mirandas y Martín Francisco Llamas.

También estuvieron presentes el ministro de Seguridad, comandante (R) Luis Martín; el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Jujuy, Dr. Marcelo Elías y el secretario general de la Asociación judicial de Jujuy, Freddy Berdeja, entre otros invitados.

Tras tomar el juramento y posesionar en sus cargos a los flamantes fiscales el Dr. Lello Sánchez hizo uso de la palabra poniendo de relieve: «este es un día histórico, se incorporan nueve fiscales al equipo del MPA, cinco de ellos especializados y cuatro de Instrucción Penal Preparatoria.

“Todos conocemos las dificultades y el arduo esfuerzo que demandará de todos ustedes para brindar respuestas. Tenemos en la provincia lamentablemente muchísima conflictividad penal en Violencia de Género». En este contexto recordó que en la actividad desarrollada ayer en Perico por el día internacional de la Mujer precisó que más de la mitad de las causas ingresadas al sistema penal son por hechos de Violencia de Género, Violencia contra la integridad Sexual y Violencia Intrafamiliar.

Es llamativo, se trata de un fenómeno que no termina más de crecer y exige de todos los operadores un profundo compromiso y la necesidad de trabajar en equipo. Algo que sostenemos en esta gestión es que todos internalicemos la necesidad de trabajar juntos, de manera coordinada e interinstitucional porque no hay otro modo de resolver esta problemática si no es sino a través de un trabajo coordinado y consciente, sino vamos a seguir siendo avasallados por este síndrome y requiere de toda nuestra capacidad y e imaginación para brindar respuestas. Es un enorme desafío, día a día van a tener que tomar decisiones, es un trabajo muchas veces ingrato, pero al final de la jornada, por el solo hecho de haber contribuido a tener una provincia mejor desde la administración de justicia, tendremos un día cumplido y al otro día comienza todo de nuevo”.

“El trabajo de fiscal requiere de una enorme responsabilidad y creo que los nueve están a la altura de las circunstancias. Trabajamos codo a codo con todos los fiscales tratando de definir soluciones rápidas ante la demanda de la ciudadanía de nuestra provincia». Augurándoles finalmente una exitosa gestión.