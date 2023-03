Jony Viale: “El arrastrado”

El periodista de LN+ habló en su habitual columna sobre el presidente Alberto Fernández y su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner

Jujuy al día ®- Hoy el presidente me hizo acordar la historia de un arrastrado;“Noches blancas”, de Dostoievski.

La historia de un señor que se arrastraba por el amor de su amiga;Ella, “Nashtenka”, una rusa muy bonita, está en otra; Está enamorada de otro tipo, pero como su prometido no aparece, decide darle una oportunidad a nuestro soñador;

¿Qué termina pasando? El gran amor de “Nashtenka” finalmente aparece y ella va con nuestro narrador para decirle: “perdoname”, “no me gustas”, “¿no querés ser mi amigo?”

Lo peor que te puede decir una mujer: “¿querés que seamos amigos?”

¿Qué hace el pobre infeliz, arrastrado, de nuestro protagonista?

Le dice que sí; “bueno”, “probemos”, “intentemos ser amigos”.

Hoy el presidente se volvió a consagrar como un arrastrado.

Todo este circo contra la justicia fue solamente para agradarle a ella; Un show berreta y violento para dejarla contenta; Aún así, vos fijate que ella no le da bola; Señora; un vaso de agua no se le rechaza a nadie; No solo no le aceptó el vasito sino que lo dejó solo en la llegada al congreso.

Es más, estaba tan incómoda la señora de Kirchner con Alberto Fernández que hasta se tropezó con la alfombra y casi se cae.

Qué panzada se haría Freud con este tropiezo, típico acto fallido;

Un amigo psicólogo me decía: “elegirte fue mi caída”;

En fin; te darás cuenta que por más que el presidente se someta, se arrastre, se arrodille, se deje dominar, se subyugue…

La respuesta siempre es la misma: humillación.

Fijate lo que decía el mismo Alberto Fernández sobre los mismos miembros de la corte suprema a la que hoy trató de “asaltantes” de la república;

Ahí te das cuenta de que el presidente se ha transformado en un arrastrado; porque ni siquiera piensa lo que dice; solamente dice lo que Cristina quiere escuchar;

Peor aún; este sometimiento lo lleva a un nivel de intrascendencia total;

Urgente 24:

Rating: fuerte apagón a Alberto por su cadena nacional

Fijate cómo fue bajando el total de audiencia en los canales de noticias a medida que avanzaba el discurso del presidente:

12.00: 11.7 puntos

12.30: 10.8 puntos

13.00: 8.2 puntos

La gente se iba porque el discurso se volvió soporífero;

En un momento volvió con el viejo tema del “odio” de los medios;

Mientras decía eso, yo me preguntaba:

¿Quién genera “odio” en Argentina?

Al lado suyo tenía a una señora que hace unos meses directamente trató de “borracha” a Patricia Bullrich.

¿Te das cuenta? Los padres fundadores del odio en la Argentina se quejan del odio;

Luego dijo que ha dejado los “cimientos” para que el próximo gobierno construya el país que soñamos

Mirá qué lindo los cimientos que deja Alberto para el próximo gobierno.

Jony Viale

Fuente