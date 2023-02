Déficit, inflación y reservas: el plan Massa en aprietos porque se escapan tres variables clave

La aceleración de los precios, la sequía y las tasas más altas que paga el Estado complican las metas que se fijó el Gobierno y que firmó con el Fondo Monetario.

Jujuy al día ®- En los últimos diez días se divulgaron datos que parecieran complicar los objetivos y metas macroeconómicas del Ministerio de Economía y del programa Facilidades Extendidas entre la Argentina y el FMI.

En materias de precios la dificultad quedó blanqueada la semana pasada: no se cumplirá con aquello de que la inflación de abril ‘empiece con 3’ según admitió el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. El objetivo pasó ahora para fin de año.

Por su parte, en el frente fiscal y monetario, con los datos del déficit primario y la balanza comercial de enero divulgados esta semana, lucen complicadas las metas para el primer trimestre de este año que firmaron la Argentina y el FMI. Están en juego nada más y nada menos que unos US$ 4.024 millones que ingresarían antes de las PASO (junio).

El deterioro en cada una de estas tres variables (precios, fiscal y monetaria), ya sea por motivos que el Gobierno administra (suba de tarifas) y otros que no (sequía y guerra en Ucrania), impacta de manera distinta en la agenda de Economía y su línea de trabajo con el FMI por estas horas.

Si bien la tasa de inflación no es una meta en el acuerdo con el Fondo y por lo tanto no es auditada a la hora de que el organismo desembolse la plata, sí su performance impacta en otras variables clave del programa como el financiamiento del Tesoro. Por ejemplo el aumento de la tasa de inflación encarece el costo al que el Tesoro se financia en el mercado local para cubrir el rojo mientras sigue cerrado el acceso al crédito externo (el riesgo país sigue en 2.000 puntos básicos) como se comprobó ayer en la licitación de Finanzas. O el enfriamiento de la economía (tampoco auditado por el FMI) juega en contra de la recaudación y de cerrar el rojo.

Por otro lado, en el frente fiscal el déficit fue $ 203.938 millones en enero mientras que la meta para el primer trimestre es $ 415.000 m millones. Sergio Massa tiene $ 209.000 millones para gastar entre febrero y marzo.

El cumplimiento de la meta fiscal para los economistas ahora es más difícil. “Se complicó”, opinó el economista Fernando Marull, de la consultora FMyA. Sin embargo, Massa aún tiene margen de maniobra según la consultora Eco Go.

“Todavía es factible el cumplimiento porque lo que hizo el Gobierno en enero fue pagar gastos pisados que correspondían al mes de diciembre” y que no los efectivizó para cumplir con la meta anual de déficit primario de 2,4% del PBI. “El Gobierno ganó cierto margen de acción”.

Sí hay más coincidencia entre los economistas sobre el escollo que representa llegar a cumplir la meta con el FMI de las reservas netas a fines de marzo. Lo acordado es que sean unos US$ 7.700 millones (acumulación de US$ 5.500 millones).

“Imposible”, sentenció Marull.

Actualmente, para Eco Go, los dólares crocantes que tiene el BCRA son unos US$ 4.618 millones bajo la medición del FMI y restarían más de US$ 3.000 millones según sus cálculos para llegar a cumplir el pacto firmado. Si bien parte se lograría con el nuevo desembolso del FMI (llegará en marzo ya que la Argentina cumplió las metas a diciembre pasado, serían unos US$ 5.366 millones), “el monto es todavía insuficiente”. ¿El motivo? Así como ingresarán US$ 5.366 millones por una ventanilla, Economía tendrá que darse vuelta y pagar US$ 2.702 millones por el otro lado.

“Sería necesario recomprar más de US$ 1.000 millones en marzo para lograrlo”, dice Sebastián Menescaldi, de Eco Go. Es casi el monto que representa la pérdida que registra el Banco Central durante febrero.

Para el Gobierno quedan tres alternativas. Una, conseguir un perdón del FMI por incumplir la meta y que el Board apruebe el desembolso. La otra es que lleguen dólares frescos. La tercera, flexibilizar las metas.

Respecto a la primera opción, Massa obtuvo algo similar ya en octubre pasada cuando las reservas no alcanzaron la meta del segundo trimestre de 2022 y el FMI accedió igual a girar la plata con la condición que el objetivo anual siguiera siendo el mismo (requeriría aprobación del Board).

El otro plan es el que Economía viene comunicando en las últimas semanas: dólares de Wall Street (una operación repo a cambio de entregar bonos en dólares emitidos bajo ley internacional), un programa Soja 3 o que el FMI brinde una ayuda extra por el impacto de la sequía como Massa le hizo saber al el subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Jay Shambaugh.

Finalmente el Gobierno anunció que está en marcha un programa nuevo con metas más flexibles.

Ezequiel Burgo

Fuente