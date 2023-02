El genial Cortázar (Julio), en una conferencia ofrecida en el Centro Cultural de la Villa de Madrid en el año 1981, en ocasión del quinto aniversario del Golpe de Estado –del que él fuera víctima-, dio a conocer que las palabras, como las personas, también se cansan o enferman. Que hay palabras que a fuerza de ser repetidas o mal empleadas se agotan y pierden su vitalidad. Que, en vez de elevarse como flechas de comunicación, caen como pesadas piedras y empezamos a no recibir de lleno su mensaje, o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo.

Tal vez Cortázar ya nos advertía lo que iría pasando con algunas palabras que en la voz o la pluma de algunos les provocarían una pérdida en su sentido más hondo, su mensaje más agudo. Palabras como voluntad y popular, las que a fuerza de decirlas y escribirlas en contextos en que las mismas irremediablemente irían, sí, cansándose, enfermando, hasta convertirse en mero sonido, en una mancha sobre una hoja.

La palabra voluntad se define como una facultad del ser humano para gobernar sus actos y decidir con libertad. La filosofía va más allá y determina que la voluntad involucra a la representación intelectual del objeto, es decir que aquí las cosas cobran densidad pues deja de ser una mera facultad que permite discernir, para convertirse en objeto, aunque simbólico, representa algo calificable.

Para popular no hay mucho que decir pues hace referencia a todo aquello que tenga origen en el pueblo o sea relativo a él.

Como se puede apreciar, a veces, las palabras solitarias se definen de manera distinta que cuando se asocian ya que la combinación hace que comiencen a significar algo distinto pues se transforman en conceptos. Aquí es donde se puede decir que “Voluntad popular” cobra una densidad, una denotación (indica o significa), distinta, connota (relaciona) algo distinto.

Si ponemos el concepto “Voluntad popular” en el pensamiento de Rousseau, en el marco de su célebre “Contrato social”, encontraremos una inteligencia que define un modo de asociarse del hombre para hacerle frente a distintos obstáculos, convirtiéndose así en ciudadano. Para Rousseau cada individuo puede tener una voluntad particular contraria o diferente de la voluntad general que tiene como ciudadano. Para este la “Voluntad popular” se resume en una Constitución.

De cómo las palabras Voluntad y Popular se fueron gastando, enfermando

Desde hace un largo tiempo a esta parte, desde el gobierno nacional, se ha decidido apelar al concepto “Voluntad popular” con el propósito de legitimar determinadas posturas políticas. Esta frase, repetida innumerables veces en diferentes coyunturas y desde las más incompatibles posiciones, fue y es esgrimida como si de un argumento irrebatible se tratara.

Por los días que corren y merced a un revés judicial, uno más, desde el oficialismo se encargan de hacernos saber que quienes tienen la misión de controlar la constitucionalidad de las leyes -la Corte Suprema-, habiendo fallado en contra de la pretensión del partido de gobierno, lo que estaría haciendo es ir en contra de la voluntad popular.

Si tenemos en cuenta que para quienes detentan y ostentan una mayoría parlamentaria, voluntad popular no incluye el conjunto de exigencias y necesidades que afloran dentro de una sociedad y que sólo puede interpretarse a la luz del voto político, podremos dar cuenta de cuan vacías están las palabras voluntad y popular, tanto así como el concepto que encierra su combinación, que quieren hacernos creer que voluntad popular es, por ejemplo, desconocer un fallo de la Suprema Corte que claramente dejó sin efecto una maniobra en el Senado y por la cual se adjudicaban todos los cargos dentro del Consejo de la Magistratura dejando, ahí sí, a la voluntad popular como un necesario testigo del fraude pues no se estaba respetando la misma al no respetar las representaciones por mayorías y minoría.

Ejemplos como el citado abundan y lo peor es que la voluntad popular siempre es buena cuando está asociada a intereses del gobierno. Como se presenta la realidad actual, que algunos empecinadamente se esfuerzan en negarla, estaremos pronto derivando de un concepto tan complejo y una palabra tan desgastada como Democracia, en una Oclocracia en donde el gobierno de la mayoría derivará en el gobierno de la muchedumbre. La prueba de su existencia se registró en la provincia de Jujuy durante el último mandato de Eduardo Fellner, cuando la Organización Social “Tupac Amaru” no era otra cosa que la fiel representación de una oclocracia pues el poder residía en la voluntad de una sola persona –Milagro Sala- que utilizaba la movilización y la protesta como herramientas para imponer sus demandas y presionar a las autoridades (En otra columna vamos a ampliar el concepto de Oclocracia pues es una posibilidad en ciernes para el futuro de un ‘país que no se despabila).

Por último y como ya dijéramos alguna vez, la voluntad popular está depositada en sus representantes, el tema es que ¿Quiénes son realmente nuestros representantes? Todavía hoy se discute si los escaños son del legislador, del partido del que es el dirigente o del gobierno local. Aunque para la lógica política es clara, la voluntad popular será lo que deba ser o no será nada.

Cortázar finalizaba su discurso esa noche de marzo de 1981 con palabras que parecían estaban destinadas a ser repetidas casi 42 años después porque cobraban nuevamente vigencia cuando decía: “Palabras como patria, libertad y civilización saltan como conejos en todos sus discursos, en todos sus artículos periodísticos. Pero para ellos la patria es una plaza fuerte destinada por definición a menospreciar y a amenazar a cualquier otra patria que no esté dispuesta a marchar de su lado. Para ellos la libertad es su libertad, la de una minoría entronizada y todopoderosa, sostenida ciegamente por masas altamente masificadas. Para ellos la civilización es el estancamiento en un conformismo permanente, en una obediencia incondicional”.

Lic. Hugo Rubén Calvó

Director –en paulatino retiro- de Jujuy al día