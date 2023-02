La energía de Cauchari se trasforma en educación con un nuevo jardín maternal en Libertador

Jujuy al día ®- El gobernador Gerardo Morales inauguró el Jardín Maternal construido en el predio de la Escuela Comercial N°4 25 de Febrero, en Libertador Gral. San Martín. La obra se ejecutó en el marco del Programa de Mejora del Acceso a la Calidad Educativa (PROMACE) que se financia con la renta de la Planta de Energía Solar Cauchari.

El mandatario encabezó el acto de inauguración acompañado por la ministra de Educación, María Teresa Bovi y el intendente de Libertador, Oscar Jayat.

En ese marco, Gerardo Morales destacó que “en Libertador Gral. San Martín estamos trabajando con un plan de obras impresionantes con la construcción de varias escuelas que forman parte del proyecto de las 258 nuevas escuelas”. Subrayó: “Ninguna gestión ha construido ni va a construir tantas escuelas. Recibí la gestión con 700 establecimientos educativos que se construyeron en 150 años y nosotros vamos a construir más de un tercio de lo que teníamos”.

Remarcó que “esta es la apuesta más grande a la educación” y valoró la inversión en educación pública que “garantiza la igualdad y el acceso a la educación de todos los chicos, chicas y jóvenes de la provincia”. En ese orden, puso de relieve la ampliación de establecimientos con jornada extendida que paso del 9% al 64% de escuelas con esa modalidad, “lo que representa más horas de los chicos en la escuela, con más horas de contenidos y cultura del esfuerzo”, sostuvo. Enfatizó que “la escuela pública iguala y garantiza el principio de libertad porque la educación hace libre a las personas”.

Morales valoró la decisión política de invertir en educación con la renta de Cauchari “que produce energía desde el 2020 con una muy buena facturación y nos permitió tomar un crédito en CAF que pagamos los jujeños”. “Acá nadie nos regala nada, es esfuerzo de todos”, manifestó.

En el marco del PROMACE detalló las obras ejecutadas y en ejecución en Libertador Gral. San Martín: “Estamos con la Escuela de Capacitación Laboral, que está el 99% y pronta a inaugura, la Escuela N° 615, a crear; vamos a construir la Escuela Agrotécnica Provincial N° 4, el IES N° 10 y otro Jardín de Infantes en la Escuela N° 13”. A esto sumó la refacción integral de la Escuela Normal Superior, la Escuela Profesional N° 3, la Escuela N° 261 y la Escuela Provincial de Comercio N° 4.

“El nuevo hospital contará con toda la tecnología”

En otro orden, ponderó la inversión en materia sanitaria con la construcción del nuevo hospital Orias, “algo que no se le ocurrió a nadie”. Señaló que el centro “tendrá 27 metros cuadrados cubiertos y contará con toda la tecnología”, al tiempo que marcó la necesidad que resolver el problema de la falta de especialistas con la creación de una facultad de medicina en Jujuy y la generación de condiciones “para que se queden en Libertador para atender a nuestro pueblo”.

Destacó las obras en ejecución en la ciudad como la Planta Potabilizadora con una inversión de 324 millones de pesos, la Planta de Líquidos Cloacales con una inversión de 500 millones de pesos y las nuevas colectoras de las redes cloacales por 1.600 millones de pesos, mientras que en el hospital subrayó la inversión de 4.000 millones de pesos. “Esa es la inversión en Libertador, esa es la inversión que no hizo otro gobierno”, expreso contundentemente.

Por último, Gerardo Morales puso de relieve la trascendencia de las obras ejecutadas en el marco del Plan Maestro: “Esto es más trabajo para los jujeños, esto es gobernar la provincia”.

Estuvieron presentes en el acto de inauguración el ministro de Infraestructura, Carlos Stanic y su par de Seguridad, Luis Martín; el senador Nacional, Mario Fiad; legisladores provinciales y municipales.

“Estos jardines son unidades pedagógicas importantes”

María Teresa Bovi remarcó la importancia de los jardines maternales para la primera infancia, “que es el periodo de aprendiza donde se incorpora las capacidades básicas y donde los niños y niñas empiezan a interactuar y se empiezan a complejizar el área cognitiva y motora”. Añadió: “Por eso es importante la inversión pública en este tipo de obra es importante para el desarrollo sostenible.

La ministra puntualizó que “los jardines maternales están destinados a los hijos de los estudiantes secundario que por maternidades y paternidades prematuras suspendieron sus y estudios y así puedan terminar la secundaria. Además, para que las mamas puedan venir a darle lactancia”.

Por último, aclaró que “estos jardines no son guarderías sino unidades pedagógicas importantes, por eso es importante la inversión pública para el futuro que es la base de desarrollo de un país”.

“Morales tomó la decisión de hacer realidad el cambio de matriz productiva”

A su turno, el intendente Oscar Jayat agradeció al gobernador por hacer cumplir un sueño más a la comunidad ledesmense, una comuna que viene postergada por muchos años en lo que tiene que ver con grandes obras. “Esto se puede lograr gracias a la gente, pero fundamentalmente a la visión de un gran gobernador como Gerardo Morales, que tomó la decisión de hacer realidad el cambio de matriz productiva para generar los fondos necesarios y conseguir una transformación de la provincia para que sea viable.

“Gerardo te sentimos nuestro, te sentimos amigo; sos de San Salvador, pero te sentimos ledesmense, de Calilegua, de la Puna, de San Pedro, de todos lados, porque estas en todos lados, porque nunca en la vida hemos tenido un gobernador tan presente tan interesado y nunca jamás hemos tenido un gobernador que ha transformado la realidad de nuestra provincia y que seguramente va a transformar el país”, señaló Jayat.

Luego recordó que estas obras como también la del hospital son construidas con fondos provinciales y son proyectos que le ponen una bisagra a la historia de libertador. “La obra de transferencia y clasificación de residuos es otro aporte para luchar contra el cambio climático y mejorar el medio ambiente “, añadió.

“Las críticas hacia al proyecto de Cauchari, se tapan con la realidad porque con los hechos mueren las palabras. Cauchari transformado en educación no se puede discutir porque no hay pilar más básico para el desarrollo de una comunidad que no sea la educación”, finalizó el intendente.