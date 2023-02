Gerardo Morales presentará su candidatura en marzo y advirtió a JxC que “el interior también existe”

Jujuy al día® – El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, ratificó hoy su candidatura presidencial en representación de Juntos por el Cambio (JxC), que hará oficial “durante la primera quincena de marzo”, y advirtió a la cúpula de la coalición que “el interior también existe” y que allí “también hay candidatos”.

“El interior también existe. El radicalismo le aporta federalismo a Juntos por el Cambio”, dijo Morales en diálogo con el canal IP Noticias.

De esta manera, el presidente de la UCR envió un mensaje al interior de la coalición opositora, al indicar “no se olviden de los que venimos del interior”.

“Hay una muy buena oportunidad para que llegue un presidente radical”, agregó Morales.

En esa línea, el gobernador jujeño ejemplificó con el triunfo “contra todos los pronósticos” que obtuvo el fin de semana pasado el candidato radical en La Pampa, Martín Berhongaray.

“Hemos ganado con un candidato que no es marketinero y que trabaja con humildad. Hay que revindicar el compromiso. Ha sido reconocido por parte de su pueblo. Va a ser nuestro candidato. De la misma manera tenemos un radicalismo fuerte y potente”, resaltó Morales.

En este contexto, el presidente de la UCR reiteró que hará oficial su candidatura presidencial “en la primera quincena de marzo” y que luego se “dirimirá” en unas PASO.

“Tengo conformado el comité de campaña. Estamos articulando bien el programa de gobierno. A esta altura estamos mucho mejor que el 2015. Estamos trabajando con la máxima seriedad y responsabilidad”, añadió.

Asimismo, destacó que “es posible” que un intendente radical acompañe al diputado del PRO Diego Santilli, quien ayer lanzó oficialmente su candidatura a gobernador bonaerense.

“Yo creo que conformar fórmulas cruzadas nos va a permitir garantizar gobiernos de coalición, lo que no tuvimos entre 2015 y 2019. La coalición funcionó solo en el Congreso y no en la gestión del Gobierno. Me parece que es el camino”, subrayó.

Por otra parte, el dirigente también hizo alusión a los cruces por las precandidaturas de JxC en Mendoza, Río Negro y Neuquén.

Ayer, en una cumbre del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich discutieron en duros términos sobre el armado electoral en Mendoza, donde Omar De Marchi juega como aliado del alcalde porteño.

A su vez, el senador radical Alfredo Cornejo -apoyado por el gobernador Rodolfo Suárez- formalizó su precandidatura a la gobernación, de cara a los comicios del 24 de septiembre próximo (luego de las PASO provinciales del 11 de junio).

“En Mendoza no se tiene que allanar De Marchi (PRO) a Cornejo (UCR). Están las PASO. En Mendoza puede participar De Marchi, Cornejo, van a una disputa, hay boleta única. No estamos exigiendo más que se respete el espacio”, deslizó Morales.

A este panorama se suma también el desarticulado plan electoral de JxC en Neuquén, originado luego de que Mauricio Macri se expresara a favor de un exdirigente del Movimiento Popular Neuquino (MPN), el exvicegobernador Rolando Figueroa.

“El PRO se ha ido con un sector del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Un sector mayoritario del radicalismo está participando con la fuerza política provincial. Son temas que estamos siguiendo para que no desordenen la cohesión de JxC”, apuntó el gobernador jujeño.

Además, Morales comparó esa situación con la que sucede en Río Negro, donde JxC está fracturado luego de que la UCR anunciara un acuerdo electoral con el oficialismo provincial, Juntos Somos Río Negro (JSRN), liderado por el senador Alberto Weretilneck.

“Lo que pasa en Río Negro también pasa en Neuquén”, señaló.

