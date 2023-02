Mesaza o mesita, el dilema de Alberto y Cristina

La reunión del oficialismo en la sede del PJ convocará a una verdadera multitud que no resolverá su principal problema: quién será su candidato.

Jujuy al día ® – La convocatoria de la mesa nacional del Frente de Todos, propuesta para este jueves en el peronísimo horario de las 19, ofrece una acabada muestra de la desorientación que aflige al oficialismo, no ya solamente para llevar adelante el Gobierno sino, sobre todo, para hallar una alternativa electoral competitiva para las presidenciales de octubre.

Desde su gestación quedaron en claro las dificultades. Primero la impulsaba el cristinismo, que quería un órgano colegiado pero selecto que le marcara la cancha a Alberto Fernández en el manejo del Gobierno. Este, obvio, se resistía. Luego se sumó al pedido Sergio Massa. Finalmente, el Presidente cedió, pero a su modo: la llenó de gente y la vació de contenido, al limitar el debate a la cuestión electoral.

La mesita terminó en mesaza.

A la tradicional sede del PJ en Matheu 130 concurrirá una verdadera multitud. Cinco representantes de Cristina, otros tantos de Alberto y Massa. Una media docena de gobernadores y otra de intendentes bonaerenses. El triunvirato de la CGT y alguien de la CTA y de los movimientos piqueteros.

Una treintena de personas que se aglutinarán para una linda foto y que publicarán un comunicado definido de antemano. Pero no les pidan que tomen resoluciones de verdad.

Especialmente porque no estará allí la persona con más poder de la coalición: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Su peso es tal que, pese a su ausencia, su nombre será asunto central del encuentro. Sus representantes tuvieron como misión número uno lograr que allí se hable de la “proscripción” de la vice, como catalogan a la inhabilitación que recibió Cristina como pena complementaria a su condena a seis años de prisión por corrupción (que en realidad no corre mientras no tenga sentencia firme).

Un acompañamiento adecuado para la campaña que comenzó gente del ministro bonaerense y dirigente de La Cámpora Andrés Larroque, que pegó afiches con una Cristina sonriente y los dedos en V con la leyenda: «Proscripción un carajo, Cristina 2023. La patria es el otro». “Las paredes hablan”, tuitearon referentes del sector.

El operativo clamor camporista, justificado en la desesperación de la agrupación por carecer de candidatos potables que no sean la propia vice, incluyó además una reversión de Muchachos, la canción del Mundial de Qatar. En su versión K, la letra dice: “Morocha… / Ahora nos queremos ilusionar / que vayas por la tercera / y vuelvas a gobernar”.

No la tiene fácil la organización ya no tan juvenil del kirchnerismo: Cristina, tras su condena, gritó que no sería candidata a nada este año, una postura que hasta donde se sabe no ha variado. La última oportunidad de un “pronunciamiento histórico” sería el 24 de marzo, fecha en que se prevé un gran acto en el cual hablaría la vice y sentaría posición definitiva.

Por ahora, apenas una esperanza para ellos.

Tampoco la tienen sencilla las otras dos patas principales de la alianza oficialista. Fernández, más allá de contar con la vidriera que le da la gestión y la repetición de un relato triunfalista, continúa en los subsuelos de las encuestas. Su apuesta es que le acepten ir a unas PASO.

Massa, finalmente, acaba de chocar de frente contra el 6% de inflación de enero. Cuesta recuperarse de algunos golpes.

Los únicos tranquilos parecen los gobernadores justicialistas. Su solución en varios casos fue sencilla: desdoblaron las elecciones. Al menos, especulan, no perderán en sus casas.

Así las cosas, la ilusión oficialista por permanecer encuentra su mayor alimento en el espejo de la oposición: otra interna desprolija, multitudinaria y con un protagonista principal, Mauricio Macri, que no se define.

No es poco, en realidad, para quien finalmente enfrente el duro trance de defender los colores frentetodistas: el candidato deberá responder, por ejemplo, por el 600% que habrán aumentado los precios en los cuatro años de la actual administración. Se requiere coraje.

Pablo Vaca

