Agresividad contra el personal de emergencia: “nuestros 56 móviles permanentemente están expuestos a este tipo de situaciones”

Jujuy al día® – Debido a que días pasados una integrante del SAME fuera amenazada por la persona que fue asistir, nuestro medio dialogó con el director del Servicio de Emergencia, Pablo jure, quien aseguró que si bien estos casos son eventuales, la mayoría de los hechos tiene que ver con agresiones verbales.

Pablo Jure manifestó al respecto que “nuestros 56 móviles que trabajan en la provincia permanentemente están expuestos a este tipo de situaciones. Pero no significa que les ocurra todo el tiempo, pero sí reciben muchísima agresividad verbal, no tanto física, sino también amenazas”.

“Por ahí es entendible por las situaciones que vive la gente cuando tiene una emergencia y que cada segundo les parece un minuto, y cada minuto parece una hora, entonces eso obviamente cuando llegamos a pesar de que nos dicen tardaron 20, 40 minutos y en nuestro registro, desde que ingresa la llamada hasta el lugar del domicilio, son cinco o seis minutos, realmente hay una diferencia”.

“He estado del otro lado en situaciones especiales y es totalmente entendible lo que pasa a la población, pero lo que no se justifica es la agresividad y el maltrato hacia el personal de emergencia, que es quien va a darle una solución”.

Aclaró “si hay algún inconveniente en eso, hay que tomar las medidas necesarias, incluso con la dirección médica, en este caso, conmigo, pueden venir a dialogar. Muchas veces vino gente a dialogar, por algún problema en el servicio o en el sistema y obviamente le brindamos solución como corresponde; porque puede ocurrir, no somos perfectos, pero lo que siempre buscamos es brindarle la mejor capacidad asistencial a nuestra gente”.

Señaló que estos hechos “se dan de manera frecuente; en especial los fines de semanas y en lugares donde no nos acompaña eventualmente el personal policial por diversas situaciones, generalmente porque tienen mayor demanda, no porque no quieran o no puedan”.

Aclaró “siempre estamos acompañados y custodiados por el personal policial, de hecho nuestros principales objetivos, y como una prioridad, es la seguridad de la escena donde vamos. Si vemos que es una escena insegura, sobre todo por la agresividad, porque se está peleando una patota, porque hay una herida de arma blanca o hay algún arma de fuego, nosotros no ingresamos hasta que no esté la escena segura; otorgada y certificada por el personal policial”, concluyó.