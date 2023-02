Un Gobierno que se deshilacha un poco cada día

Alberto Fernández lleva casi dos años tratando de sobrevivir al vacío político que abrió a sus pies la misma persona que lo puso en condición de evitar la reelección de Mauricio Macri.

Jujuy al día ®- El espectáculo de ver un Gobierno que va deshilachándose lentamente puede adormecer a cualquier espectador, pero hay ocasiones en las que la aceleración de la crisis política del oficialismo genera un sacudón que obliga a prestar más atención.

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, blanqueó que se va del Gobierno para ocuparse de la campaña para la gobernación tucumana. No se va a ser candidato: renunciará a uno de los principales cargos de la administración nacional para trabajar como jefe de la campaña de Osvaldo Jaldo, su ex vicegobernador. La noticia no conmovió a nadie, un poco porque ya había sido anunciada varias veces y otro poco porque Manzur nunca tuvo el poder que promete su cargo. En la Casa Rosada auguraban que el puesto quedará para Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete y uno de los amigos que Fernández hizo en el jardín de las desventuras del peronismo porteño.

Un rato antes de la confirmación de la salida de Manzur, luego de que el Presidente le pusiera fecha al primer encuentro de la mesa política, el kirchnerismo avisó que ni Máximo ni Cristina Kirchner tienen pensado asistir a ese encuentro. Desde el entorno de la vicepresidenta consideraron natural la ausencia de Cristina, pero una situación de ese estilo puede ser considerada como natural sólo en el Frente de Todos. En cualquier otro lugar, las mesas de conversación política en una alianza de Gobierno requieren la presencia de los dirigentes más poderosos de cada espacio.

Alberto Fernández lleva casi dos años tratando de sobrevivir al vacío político que abrió a sus pies la misma persona que lo puso en condición de evitar la reelección de Mauricio Macri. A las falsas renuncias de ministros de 2021 le siguió la renuncia verdadera del hijo de la vicepresidenta a la jefatura del bloque de Diputados del oficialismo y la intentona de quitarle al Gobierno la posibilidad de pedir al FMI el préstamo que necesitaba para pagar vencimientos de deuda.

El Presidente no tiene el poder de presentar iniciativas ante el Congreso y acaba de admitir que decidió gobernar con los ministros que puede, como si su obligación no fuera armar un equipo con los dirigentes más capacitados para gestionar. Otra vez la aberración que esquiva la naturaleza:un Jefe de Estado que deja en sus puestos a ministros que no le responden. No se sabe quién lleva el arqueo en ese gabinete superpoblado que permita determinar qué areas de la administración funcionan de manera autónoma al mandato presidencial, pero sí es posible asegurar que los kirchneristas del Gobierno renunciarán sólo bajo la orden de la vicepresidenta: el hiperpresidencialismo que denunciaban algunos analistas hasta hace pocos años dio paso a un breve ensayo de hipervicepresidencialismo y luego a una coreografía en la que los dos -el presidente y la vice- hacen la mímica de la toma decisiones.

A pesar de la ausencia con aviso de Cristina y Máximo en la cita del 16 de febrero, el kirchnerismo asegura que habrá representantes de la vicepresidenta en la mesa. “Era de suyo que Cristina no iba a estar y Máximo dijo en entrevistas que prefería no ir, pero vamos a mandar a representantes que no dejarán dudas de que están ahí en nombre de Cristina”, adelantó a Clarín un funcionario cercano a la vice. La lista de representantes posibles no es muy larga y, además, está encabezada por Wado de Pedro, el ministro que permanece en su cargo a pesar de los deseos de Fernández. Una hilacha más que se saldrá de su lugar.

Ignacio Miri

Fuente