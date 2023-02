Jujuy elogiado por sus vinos y belleza paisajística

Jujuy al día ®- El reconocido sommelier de Brasil, Sagato Evandro, aseguró que el vino top 5 que ha tomado su vida es de Jujuy.

Por tres días, y en una acción conjunta entre el Inprotur y el Ministerio de Cultura y Turismo, el prestigioso catador, que forma parte de una agencia brasilera que vende turismo de lujo y enoturismo, Segato Evandro recorrió distintas bodegas y paisajes de Jujuy.

Evandro es la primera vez que visita la región Norte de Argentina y durante su estadía en nuestra provincia visitó la Salinas Grandes, Mirador El Porito y Los Colorados, y las bodegas “Dupont” , “El Bayeh” y “ Viñas de Uquía».

Al concluir su recorrido impulsado por Inprotur y el Ministerio de Cultura y Turismo de nuestra Provincia, Evandro, puntualizó que “estoy muy impresionado positivamente, tanto con las bellezas naturales; los paseos de montaña, los valles, los pueblos, la imponencia de Salinas Grandes que es un lugar increíble con un hospedaje único sobre el mar de sal”.

El experto, ponderó su recorrido por las bodegas diciendo que “lo que más me impresionó, y era uno de los grandes objetivos, fue conocer los vinos de altura de esta región y las bodegas, eso me impresionó mucho e impactó bastante” y acotó que “los vinos son fantásticos. Los vinos de altura se diferencian de los otros vinos que son producidos en zonas mucho más bajas, ya que tienen una característica propia, son vinos con mucha estructura y eso me impresionó; esperaba encontrar grandes vinos aquí, pero la verdad que me están sorprendiendo cada vez más” concluyó el profesional brasileño.

El sector vitivinícola de la provincia y el posicionamiento de vinos jujeños en el mercado internacional, es una política de gobierno que esta gestión viene impulsando a través de la cartera de Cultura y Turismo.

Tal como se hiciera años anteriores, este año se proseguirá promoviendo la oferta, calidad y extrañeza de los vinos de altura que se producen en el norte provincial, como lo de los valles.-