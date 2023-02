Desaparición de Nataniel Guzmán: su madre aseguró «yo busco un hijo vivo”

Se organizaron marchas simultáneas en Jujuy y Mendoza

Jujuy al día® – Tras varios días sin rastro del abogado jujeño, Nataniel Guzmán, nieto del ex gobernador Horacio Guzmán, nuestro medio dialogó con la madre del letrado, Silvia Saavedra, quien brindó detalles sobre los días previos a su desaparición y a la investigación que se abrió para dar con su paradero.

Silvia Saavedra expresó “se pierde el rastro de Nataniel el día 27 de enero. A esto, destacó que él salió de vacaciones la segunda quincena de enero, porque él trabaja en el juzgado de familia, en Las Heras, provincia de Mendoza, y tenía programado ir a Mar de Ajó, como lo hizo. Él fue con una mujer que muchos no sabían que era la novia, aunque ella dice que es la ex novia. Lo real es que en Mar de Ajó hubo un malentendido y se pelearon; tampoco sé muy bien las causas, y Nataniel se vuelve a Mendoza”.

“Siguió con su vida normal, llegó al departamento, y el viernes a la noche tenía un asado que ya había pagado. Pero su rastro se pierde ese viernes, a partir de que no empieza a contestar el teléfono, o no marca que haya leído los mensajes, todo esto desde las 13 horas”.

Agregó “el 1 de febrero se tenía que presentar a trabajar tras la feria judicial, pero se alertan los compañeros porque no se presenta y eso no era normal en él, es un chico muy cumplido y muy responsable. Entonces hacen la denuncia. Se va al departamento con la comisión a ver si estaba por ahí y el departamento estaba todo ordenado, todo bien. No había rastros de pelea ni de nada extraño, entonces se van”.

“Me enteré de esto el mismo miércoles al mediodía, y tomé el primer vuelo de San Carlos de Bariloche, donde resido, y voy a Mendoza el jueves. Me presenté ante la fiscalía para tomar conocimiento de cómo está todo, y por la buena voluntad de la gente que me atendió, del ayudante fiscal, del Ministerio Público, se portaron muy bien; a tal punto que fui recibida por el fiscal, sin haber sido todavía querellante, ahora ya me presenté, y me informaron las medidas que se han tomado, tales como secuestros de las cámaras, para ver sus movimientos. A partir de ahí se sabe que tomó un colectivo interno, pero bueno todo está en etapa investigativa”.

Agregó “más allá que hubo rastrillajes en la zona de Canotas, donde se prendió por última vez el celular, fueron con perros, con drones, pero no hubo novedades. Pero esto lo digo siempre, yo busco un hijo vivo”, aseguró.

Saavedra señaló que “aprovecho la oportunidad, de JUJUY AL DÍA®, que es un medio muy leído, para decirles que el viernes 10 –por mañana- a las 19 horas, amigos de Nataniel, han programando la marcha en Plaza Belgrano, será simultánea con una que haremos en Mendoza, por lo cual convocamos a todos”.