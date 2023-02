Un jujeño necesitaría más de 100 sueldos para comprar una vivienda

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el titular de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, Alejandro Bustamante, indicó que atento a la situación del sector inmobiliario, la economía del país, y la falta o dificultades para obtener crédito para la compra de viviendas, un jujeño necesitaría más de 100 sueldos de bolsillos para acceder a un inmueble tipo de clase media.

Alejandro Bustamante señaló “la situación del sector inmobiliario la verdad que viene siendo difícil pero desde hace bastante tiempo, y estos últimos años se ha enrarecido y se ha complicado aún más”.

Alejandro Bustamante

“Obviamente que la inflación y los movimientos del dólar hacen un combo que quita inversión al sector; entonces hoy vemos un sector bastante parado, con pocas operaciones y con poco crédito o nada de crédito para que las personas de clase media puedan acceder a una vivienda propia”.

Resaltó que “ya de antes de la pandemia veníamos mal y veníamos con muchos inconvenientes, y esto se ha empeorado aún más porque la gente no invierte en inmuebles, ni para renta, ni los que quisieran tener una vivienda propia, no pueden accederla porque no hay crédito o no tienen la posibilidad de acceder a la misma”.

En este sentido, JUJUY AL DÍA® consultó al titular de la Cámara Inmobiliaria de la provincia, ante la dificultad de acceso a un crédito para la compra de una vivienda, cuántos sueldos necesitaría disponer un jujeño para adquirir un inmueble propio.

Alejandro Bustamante respondió “si tomamos una vivienda de tres dormitorios, de clase media, en un barrio de clase media, de clase trabajadora, hablamos de más de cien sueldos”.

Aclaró “tenemos que tomar en cuenta el valor de un sueldo de bolsillo, de un empleo de comercio”, concluyó.