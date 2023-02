Los Precios Justos son ahora parte del problema

Mejor que el equipo económico no se enamore del esquema al que apeló para combatir la inflación porque eso agregaría más presión a la caldera de las distorsiones

Jujuy al día ®- “¿Qué están haciendo Massa, Rubinstein, etc.? Una mezcla de ortodoxia y heterodoxia. Esto último incluye el programa de Precios Justos (ignoremos una nomenclatura tan poco feliz) en el cual un conjunto de empresas congela, durante cuatro meses, los precios de algunos productos y se compromete a no aumentar los del resto de los bienes que fabrican más de 4% por mes. Le puedo dar el beneficio de la duda a la combinación de ambos tipos de medidas, pero no un cheque en blanco. Quiero decir si –digamos– en diciembre de 2022 la tasa de inflación no cede, y para enero de 2023 pinta para algo parecido, mejor que el equipo económico no se enamore del esquema porque estaría aumentando las distorsiones”, dije en esta columna, el 1° de diciembre de 2022.

Hoy todo esto es historia, pero tiene consecuencias para adelante. Está por comenzar el “circo” mensual, referido a la cuantía de la tasa de inflación del mes que acaba de terminar: todos esperamos la noticia, pero sorprendería que se produjera alguna novedad. Esta última ocurriría si la tasa mensual de enero hubiera sido de 2% o de 20%. La distinción es importante porque lo que modifica las decisiones no son las noticias, sino las novedades.

Algunas personas son afectas a “ver” tendencias comparando dos observaciones. Nada profesional. La realidad inflacionaria es que, con oscilaciones, lo mejor que nos puede pasar en 2023 es “esto”; lo peor es una hiper, que nunca se puede descartar, pero no sirve para tomar decisiones.

En este contexto, la pretendida continuación del esquema de precios justos agregará más presión a la caldera de las distorsiones. No es necesario que el ministro y el viceministro de Economía se inmolen en la Plaza de Mayo explicitando el fracaso del esquema, a pesar de la “colaboración” que prestó el gremio de los camioneros y siguen prestando algunos piqueteros. Es suficiente con que no insistan con la prolongación de un esquema que, a la luz del resto de las variables económicas, forma parte del problema, no de la solución.

Última, pero no menos importante. Tarea para algún joven que se quiera lucir: ¿cuánto aumentó durante 2022 un índice de precios al consumidor “descarnado”, dado que el año pasado el proceso de liquidación, forzado por la sequía, tiró para abajo la inflación? El dato es importante porque el fenómeno se está revirtiendo, agregando más presión a la tasa de inflación.

Juan Carlos de Pablo

