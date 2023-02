La interna más chapa y el sueño del gas a San Pablo

Sigue la interna en el Frente de Todos, ¿pero qué cambió desde el último acto de Cristina Kirchner y Alberto Fernández?

Jujuy al día ®-Lula había sido símbolo de la patria grande para todos los gobiernos de centroizquierda cuando llegó al poder en 2003. Por su política económica, se fue convirtiendo en el ejemplo de «progresismo no populista» que enarbolaban los empresarios allá por 2012, cuando por ejemplo fue invitado al Coloquio de IDEA.

En 2019 calzaba justo como aliado del cristinismo en la lucha contra la persecución y el lawfare, ya que había sido apresado injustamente e impedido de presentarse en las elecciones brasileñas.

Bueno, en la visita oficial de la semana pasada a la Argentina y ya nuevamente al mando del Brasil post Bolsonaro, el septuagenario político se transformó en el trofeo que un «no-me-den-por-muerto» Alberto Fernández le pasó por la cara a Cristina Kirchner.

«Me dijo Lula que trabaje para cuatro años más de Alberto», sorprendió el embajador Daniel Scioli en una de las reuniones con intendentes peronistas y el propio Presidente en el verano de Chapadmalal.

Nadie sabe si el Pichichi sobreactúa esperando que tal vez sea otra vez su chance de ponerse el traje de candidato del peronismo, pero lo cierto es que en su paso por Bueno Aires se notó el ultra albertismo de Lula.

En público apenas pidió que no gane la extrema derecha en el país pero hizo saber que no tuvo lugar en la agenda para acercarse a ver a la vice al Senado. Tenía que irse urgente a charlar entre los boniatos con el ex presidente uruguayo José «Pepe» Mujica. Fue el mayor acto de apoyo que ha recibido el maltratado jefe de Estado frente a la líder del Frente de Todos en mucho tiempo.

SIN CÓDIGOS

Cuando el desplante estaba quedando atrás, claro, el ministro del Interior Wado de Pedro filtró el off de «el Presidente no tiene códigos» porque no lo habían invitado a una reunión con organismos de derechos humanos. Me las pateo con la rosca infinita, por favor. Con ese «ufa», desató la enésima versión de la interna más larga del mundo. Su capítulo más absurdo, que se empezó también a descubrir como el más virulento.

Como si el hartazgo del paso del tiempo estuviera poniendo todo en un punto de no retorno. O como si alguien estuviera forzando que la cosa se rompa por culpa de otro.

Victoria Tolosa Paz, desde Desarrollo Social, le dijo «si no te gusta andate». Máximo Kirchner en otra entrevista al cohete sostuvo que si hay una mujer que le grita a Alberto «esa no es Cristina». El «Cuervo» Larroque devolvió prácticamente que al Presidente le da lo mismo si la balean a Cristina. Trancu.

Lo loco es que ya a esta altura nadie tiene claro por qué se han vuelto tan grandes las diferencias y tan fuertes los cruces. ¿Están discutiendo el rumbo del país? ¿Son todas broncas personales? ¿Están peleando por tongos o cajas? ¿Los dominan las persecutas de «este me quiere entregar»? ¿Son cálculos de qué me conviene hoy o cómo voy a quedar parado el día después que hará el propio Alberto? ¿Será la desesperación por instinto de supervivencia de la vice que se ve acorralada y «proscripta» cuando igual se podría presentar?

SÚPER CAMIONES

Las nuevas internas, encima, coinciden con el momento en que queda a la vista lo absurdo de las «finales del mundo» de otros tiempos.

Hace siete meses parecía que el mundo se venía abajo en el Gobierno porque Cristina lo retaba mal a Alberto en el acto de los 100 años de YPF para que usara la lapicera y forzara a Techint a que «trajera al país» la fábrica de las chapas con las que se harían los tubos para el Gasoducto Néstor Kirchner, que venía más lento que el último bloque de los realities de Del Moro.

Le decía en público algo así como «mirá las ganancias de los tipos», «cómo le vamos a dar los dólares para importar de Brasil, que fabriquen acá».

Bueno, no sólo la chapa está viniendo de Brasil a toda velocidad, sino que directamente hoy 3 de cada 10 tubos vienen a medio hacer para ser revestidos en la planta de Tenaris Siat en Valentín Alsina.

Y que la vicepresidenta no se entere: con la financiación de 800 millones de dólares que se está negociando con el banco de desarrollo brasileño (BNDES) para hacer el segundo tramo del ducto, seguramente la proporción se revertirá y la mayor parte de los caños serán hechos en Confab, la fábrica de Techint en Brasil.

El gasoducto de Vaca Muerta da otro paso clave

Entonces, si alguno de los cuestionamientos de Cristina sobre la procedencia de la chapa era lo que realmente frenaba el avance de una obra clave para ahorrar divisas que recién terminó arrancando hace un año, bien vale la pregunta de qué cambió ahora que cada vez más proporción de los insumos vendrán del exterior.

Agustín Gerez, titular de Enarsa, que lidera el proyecto podría dar una respuesta. En aquel momento se demoraba todo. Hoy es Usain Bolt.

Además, la manija con el proyecto es total. Muchaaaachos. La Dirección Nacional de Vialidad junto a las reparticiones regionales de la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia y La Pampa habilitaron que se puedan llevar 6 y no 4 tubos por camión a la zona de la traza. Lo había pedido el capo de Techint, Paolo Rocca, en un evento en diciembre mano a mano con el ministro de Economía, Sergio Massa.

En las próximas horas, unas 500 moles sobre ruedas empezarán a andar las rutas con un ancho de carga mayor al habitual, ahí justo hasta donde dan los espejitos.

La cosa, se sabe, es tener como sea con todo listo al 20 de junio, para que el gas empiece a llegar desde Tratayén en Neuquén hasta Salliqueló, en el nudo de la provincia de Buenos Aires. Luego vendrá, con crédito y tubos brazucas, el segundo tramo hasta San Jerónimo en Santa Fe.

Y ahora el sueño es que se agreguen otros 120 kilómetros hasta la zona de La Carlota y Tío Pujio, en Córdoba. Ése es el nuevo objetivo clave. Si el gas trepara hasta ese punto, en cuanto Bolivia se quede sin recurso, como todos prevén en poco tiempo, se podrán usar las instalaciones por las que hoy importamos para mandar el fluido hacia el norte y -usando el tendido actual de gasoductos- empezar a abastecer nada menos que a San Pablo.

Son ilusiones de la Argentina que puede venir. La misma que emergería si con otro ducto se transportara el gas a Bahía Blanca, para que con una planta de gas licuado (GNL) que lo enfríe a 161 grados bajo cero se pudiera empezar a mandar en estado líquido a Europa por los próximos 20 años, por ejemplo. Es una inversión de miles de millones de dólares y tardaría más de 3 años.

Es para lo que Massa quería sacar en extraordinarias un marco regulatorio especial que ahora está en duda porque toda la actividad del Congreso quedó en el limbo por el juicio político a la Corte Suprema, del cual el ministro no ha dicho ni «mu» en público.

Por ahora, Massa tampoco opina de cuánto le puede empiojar su intento de estabilización la vuelta de los chisporroteos en una coalición que él había venido a ordenar y que si te descuidás te destruye la credibilidad en dos minutos.

El martes, un empresario muy importante recibió por WhatsApp la versión de la renuncia del ministro, casi con naturalidad. «Debe ser otra jugada de Sergio para ordenar la interna o para que le den bola en el Congreso», respondió como si nada.

Jarro Straccia

Fuente